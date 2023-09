Mulher se revolta com exigência do ex: ‘Quer um presente para a filha dele’

Apesar de todas suas tentativas em manter uma relação “saudável” com seu ex-marido pelo bem de sua filha, uma mulher está prestes a desistir de seus planos depois de receber uma estranha exigência.

Segundo ela, que contou sua história nas redes sociais e teve o relato publicado pelo The Mirror, o homem passou a exigir que ela comprasse presentes de aniversário para sua outra filha, fruto de um caso extraconjugal.

“Meu ex me traiu durante a maior parte do nosso relacionamento e descobri, durante a gravidez da nossa filha, que ele também engravidou outra mulher. Minha filha nasceu em junho e o bebê deles em outubro. Os dois se casaram em fevereiro do ano seguinte”, revela a mulher.

No entanto, com o clima tenso entre os adultos a mulher precisou lidar com a pressão da esposa de seu ex, que chegou a sugerir que sua filha morasse com o pai para crescer “junto da irmã e de sua nova família”.

Nada saiu como o planejado

Segundo a mulher, as coisas começaram a ficar complicadas por conta da postura da atual companheira do homem, então os dois passaram a se comunicar somente por um aplicativo de mensagens conforme orientado pelo tribunal. No entanto, a situação entre as filhas, que agora são adolescentes, não evoluiu bem.

“No aniversário da minha filha ela ganhou um cartão e um vale-presente e meu ex avisou com antecedência que não teria muito dinheiro para dar a ela”.

“Eu consegui dar um presente legal para minha filha, economizei e dei a ela um notebook para jogos. Meu ex, percebendo isso, perguntou a ela como ela conseguiu o computador, e ela contou que foi seu presente de aniversário”, explica a mulher.

“Agora o aniversário da filha do meu ex é em algumas semanas e ele quer que eu compre um presente para ela, algo que eu nunca fiz. Ele disse que está em uma situação financeira difícil e não quer que ela fique sem presentes”.

“Quando me recusei, ele explodiu dizendo que eu deveria fazer isso pela filha dele e que eu nunca fiz nada para ajudar as duas meninas a se darem bem. Disse também que nunca me importei com a dor que ele e a esposa sentiam quanto a isso”, conta a mulher.

Em pouco tempo, diversas pessoas se manifestaram em apoio a mulher e disseram estar incrédulas com as atitudes do ex e de sua esposa.

“Ele está delirando ao pensar que a filha dele com a amante é sua responsabilidade. Eu aconselharia a sua filha a manter o notebook dela em casa, já posso imaginar esse cara forçando ela a deixar a irmã usar”, comentou uma pessoa.

“Seu ex consegue ser autoritário e delirante. Ignore-o”, comentou outra pessoa.

Uma terceira foi além: “Sua filha já tem idade para ser ouvida pelos tribunais, pergunte se ela quer continuar ficando com o pai ou se quer rever o acordo de custódia”.