Mulher se casa com antiga professora 25 anos mais velha: “Perguntam se ela é minha mãe ou avó o tempo todo”

Quando se conheceram, Monica Ketchum e Michelle Foster mal sabiam o que o futuro reservava para elas. Em 2004, Michelle, na época com 38 anos, foi professora de ciências de Monica, que tinha 13.

Após 16 anos, em abril de 2020, Monica, que não conseguia tirar a professora favorita da cabeça, resolveu pesquisar no Facebook sobre a melhor professora que já teve, foi quando descobriu que Michelle já havia se relacionado com uma mulher no passado.

“Quando Monica entrou em contato pela primeira vez, eu estava sempre disposta a apoiar ex-alunos, então fiquei muito feliz em me reconectar”, explicou a professora.

Monica, que havia acabado de se assumir homossexual, resolveu marcar um encontro com a ex-professora, que aconteceu em agosto de 2021. Após isso elas se tornaram amigas íntimas e acabaram desenvolvendo uma conexão romântica.

“À medida que nos aproximamos, fiquei preocupado com a diferença de idade e com a forma como nos conhecemos, mas tive que deixar tudo de lado”, completou.

LEIA TAMBÉM: Homem abandona esposa e 4 filhos para morar com amante e leva golpe em novo relacionamento

Michelle, que estava casada, resolveu se separar da esposa para se relacionar com a ex-aluna ‘boazinha’. As duas ficaram noivas em 2022 e se casaram em junho de 2023.

Monica, que é motorista de ônibus escolar, relembra o dia do casamento. “O dia do nosso casamento foi muito significativo para mim. Não me importei com o que as pessoas pensavam porque não estão vivendo a minha vida, eu estou. Foi tão especial”.

Apesar da diferença de idade de 25 anos, Monica revela que elas têm muito em comum, como o hobby por acampamento e o gosto por cerveja.

“As pessoas perguntam ‘essa é sua mãe’ ou mesmo ‘essa é sua avó' o tempo todo. Aprendemos a rir ou a ignorar isso, mas se você me ver beijando-a, por que perguntaria se ela é minha mãe? Outra pergunta que me fazem é se eu a amava quando tinha 13 anos, obviamente não”, comentou a mulher mais nova.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Pai fica horrorizado ao descobrir que teve um caso com o atual namorado da filha

⋅ Implante contraceptivo migra para o coração em caso inédito

⋅ Em fuga desesperada, tartaruga escapa de clínica veterinária pela terceira vez