Modelo de sucesso que superou o bullying na infância: "não imaginava que ganharia dinheiro com minha aparência"

Uma mulher que sofreu bullying implacável na infância encontrou o sucesso como modelo glamorosa e está ganhando milhares com sua aparência deslumbrante. April Opal sempre teve respostas incríveis para os trolls online, e agora ela compartilha sua história inspiradora.

Abrindo o jogo sobre seus dias de escola atormentados e sendo considerada uma "criança estranha", April Opal nunca imaginou que um dia ganharia dinheiro com sua aparência. Ela chega a ganhar até 30 mil libras por mês e, mesmo recebendo comentários negativos sobre sua aparência, ela lida com isso com a mesma determinação que tinha em seus dias de escola.

Mudança de planos

Sendo constantemente vítima de bullying na infância, April desenvolveu uma "armadura", e agora ela consegue lidar com os trolls da internet sem pestanejar. A jovem de 19 anos, natural de Middlesbrough, estava no caminho para estudar na Universidade de Oxford, mas decidiu vender fotos sensuais de si mesma online, faturando milhares de libras por mês, revelou Mirror.

"E não acho que vou me acostumar ao fato de ser paga pela minha aparência, porque eu era uma criança genuinamente feia. Sofri bullying implacável por ser uma criança feia? Eu era uma criança genuinamente estranha e, à medida que cresci, as coisas não melhoraram realmente? Eu estava acima do peso e não usava maquiagem e todas essas coisas", disse ela ao The Daily Star.

Apesar de rebater os trolls e lidar com isso com naturalidade, o bullying na escola afetou sua vida adulta. April acrescentou: "Então, sim, é realmente estranho, é como se eu estivesse constantemente esperando que todos os outros dissessem 'na verdade, estamos brincando, não gostamos de como você parece e, na verdade, achamos que você ainda é aquela criança esquisita'."

No entanto, isso não a impede de responder de forma impressionante aos haters online, pois ela se tornou conhecida por suas respostas rápidas e inteligentes. Em uma ocasião, ela rebateu um comentário chamando-a de "feia" escrevendo: "Se isso é feio, o que diabos você é, meu amigo?".