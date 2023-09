Lord Miles é encontrado vivo e vivendo luxuosamente após captura pelos Talibãs

Em uma reviravolta, Miles Routledge, um britânico de 23 anos conhecido como "Lord Miles" no YouTube, foi encontrado vivo após meses de preocupações sobre sua segurança. Após sua captura por senhores da guerra Talibãs no Afeganistão, em março, suas contas nas redes sociais ficaram em silêncio, levando a temores de sua morte.

No entanto, desenvolvimentos recentes revelam que Miles não apenas está seguro, mas também pode estar à beira de um potencialmente lucrativo acordo em uma mina de ouro com membros graduados dos Talibãs.

Vivendo uma vida de luxo na prisão

Segundo o Mirror, um "amigo confiável", não nomeado, mas que mantém contato regular com Miles, a situação está longe do que se poderia esperar como um cativeiro. Em vez de ser mantido em uma prisão tradicional, Miles está em uma espécie de casa de hóspedes. Suas acomodações incluem acesso a um Xbox, um serviçal pessoal e a capacidade de pedir refeições para viagem, tornando a experiência mais semelhante a um hotel do que a uma prisão.

O amigo também revelou que o tratamento favorável de Miles se deve à admiração dos Talibãs por seu livro e à percepção de que ele é uma personalidade divertida. Apesar da incapacidade de compartilhar fotos de Miles, o amigo tranquilizou que Miles está prosperando e se adaptando bem às circunstâncias únicas.

— Lord Miles (@real_lord_miles) December 2, 2022

Em uma atualização recente no Twitter feita pelo próprio Miles, ele mencionou: "No começo, assim como todos vocês, eu estava preocupado que ele estivesse enfrentando um lugar ruim, mas então ele descreveu como os Talibãs gostam do filme Titanic e Rambo 3." Além disso, Miles estaria trabalhando em seu segundo livro, com um título humorístico: "As Férias de Lord Miles na Prisão dos Talibãs".

Planos Futuros e Riqueza

A "prisão" de Miles não impediu sua ocupação principal - criar vídeos para o YouTube. Ele planeja continuar suas aventuras e pretende viajar para a cidade de Nova York após supostamente fechar um acordo potencialmente lucrativo em uma mina de ouro com os Talibãs.

No entanto, detalhes específicos sobre o acordo com a mina de ouro permanecem sem divulgação.

A última aparição pública de Miles remonta a 8 de março, quando ele foi visto em uma fotografia ao lado de um combatente Talibã, fazendo um gesto de "polegar para cima". Em sua mensagem acompanhante, ele minimizou a gravidade de sua situação, atribuindo sua captura à retirada de meros mil dólares da Western Union.

A jornada inesperada de Miles Routledge cativou a imaginação de muitos. Embora os detalhes do seu empreendimento na mina de ouro e seu futuro em cativeiro permaneçam envoltos em mistério.