Implante contraceptivo migra para o coração em caso inédito

Uma jovem australiana, Cloe Westerway, de 22 anos, está prestes a passar por uma cirurgia inusitada e preocupante. Após colocar um implante contraceptivo hormonal em seu braço, a haste flexível deste dispositivo migrou para o seu coração, um caso inédito no mundo da medicina.

O implante contraceptivo, que tem a forma de uma pequena haste flexível de 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro, é inserido sob a pele na parte interna do braço e libera continuamente o hormônio sintético feminino etonogestrel. Este método contraceptivo eficaz impede a ovulação e cria um ambiente hostil para os espermatozoides perto do útero, oferecendo proteção por até 3 anos.

Reações anormais

No entanto, para Cloe, a experiência com o implante foi tudo menos comum. Logo após a inserção do dispositivo, ela começou a sentir uma série de sintomas preocupantes, incluindo azia, dores de cabeça, sangramento intenso, vômitos e palpitações.

Cloe compartilhou sua experiência, explicando: "Tinha usado o mesmo implante aos 15 anos e deu muito certo. Estava tranquila de usá-lo. Parecia muito seguro e a clínica faz isso várias vezes ao dia, mas logo apareceram sintomas".

Diante das queixas da paciente, os médicos decidiram remover o implante, mas durante o procedimento, não conseguiram encontrá-lo onde deveria estar. Exames de imagem subsequentes revelaram que o contraceptivo havia migrado do braço para as artérias pulmonares do coração, obstruindo parcialmente a parte esquerda do órgão.

Os médicos acreditam que o dispositivo não foi inserido corretamente e, de alguma forma, foi implantado diretamente em uma veia ou muito próxima a ela, permitindo que ele escapasse para dentro dela e, eventualmente, migrasse para o coração.

O caso de Cloe é extremamente raro e lança luz sobre a importância de procedimentos médicos precisos e acompanhamento adequado em relação a dispositivos contraceptivos. Agora, ela aguarda uma cirurgia para a remoção do implante, esperando que tudo ocorra sem complicações e que sua experiência única sirva como um alerta para outros pacientes.