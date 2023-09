Idoso de 74 anos, enganado em esquema, perde quase US$10 mil em Nova York

Um criminoso extorquiu um homem de 74 anos de Nova York (EUA), fazendo-o perder quase US$10 mil ao afirmar que seu filho precisava do dinheiro para pagar a fiança - em um esquema estranhamente semelhante ao que visou outro idoso no mesmo bairro no mês passado, informou a polícia.

No caso mais recente, o septuagenário recebeu uma ligação por volta das 12h30 de 15/9 de alguém que alegava que seu filho tinha sido preso, não podia ser encontrado e precisava pagar fiança para ser libertado, disseram os policiais. No entanto, o filho da vítima nunca esteve sob custódia, disseram os policiais.

O fraudador coagiu a vítima a encontrá-lo e entregar US$9.500 "sob falsas promessas", informou o Departamento de Polícia de Nova York. O ladrão então fugiu em um SUV preto.

A NYPD divulgou fotos de vigilância na noite de terça-feira, 26/9, do suspeito de cabelos brancos e de seu carro de fuga, na esperança de identificá-lo.

Beware of scams! A 74 y.o. NYC man was recently tricked into giving away nearly $10K in a bail scheme. Always be aware of potential scams. #ScamAlert #StaySafe #NYChttps://t.co/tEk9pWu1Vq — New York City Briefly (@NewYorkCity_b) September 27, 2023

O incidente ocorre cerca de três semanas após outro golpista enganar uma senhora de 78 anos, também em um valor próximo, segundo a polícia.

A idosa recebeu uma ligação telefônica em sua casa de um homem que se passou por seu neto e pediu US$9.500 para pagar a fiança, de acordo com a polícia. Ela concordou e o fraudador providenciou para que um mensageiro viesse buscar o dinheiro cerca de uma hora depois, disse a polícia.

O homem dirigia um Toyota branco com uma placa de Nova York, e a vítima conseguiu tirar uma foto dele antes de ele partir, informaram os policiais.

Embora os dois crimes sejam surpreendentemente semelhantes, um porta-voz da NYPD disse na quarta-feira, 27/9, que não há indicação de que estejam relacionados.

Ambos os incidentes seguem um padrão semelhante a um esquema de 2020 supostamente orquestrado por Anthony Rosario Mendez no Brooklyn, segundo promotores da época. Mendez se passou por advogado e disse aos avós que seus netos foram presos e precisavam de dinheiro para fiança, de acordo com o Escritório do Promotor do Brooklyn.

Ele enganou várias vítimas com idades entre 74 e 90 anos, com as fianças variando de US$3 mil a US$20 mil, disseram as autoridades.

"Nunca concorde em entregar dinheiro sem entrar em contato com seu neto, seu pai ou outro parente para determinar se eles estão seguros", disse o promotor do Brooklyn, Eric Gonzalez, em um comunicado naquela época. "E denuncie qualquer solicitação suspeita às autoridades."