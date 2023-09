Homem desabafa após esposa exigir que ele acorde cedo para ajudá-la a se preparar antes do trabalho

Um homem, de 30 anos de idade, revelou que sua esposa exigiu sua ajuda com a preparação antes dela partir para trabalhar. No entanto, o comportamento tem o incomodado, conforme foi relatado em seu perfil u/threwawayplz, no Reddit.

“Amo muito minha esposa, mas temos tido algumas manhãs difíceis ultimamente. Ela é professora e tem que sair de casa antes das 7h para chegar pontualmente ao trabalho. Não preciso trabalhar até mais tarde e geralmente durmo até as 8h”, iniciou o relato na plataforma.

“Ocasionalmente, quando acordo cedo, ajudo-a a se preparar fazendo café ou passando a roupa, mas agora ela diz que precisa que eu acorde às 6h30 e a ajude a se arrumar todos os dias. Estou errado em dizer que ela não é razoável ao esperar isso todos os dias?”, finalizou o texto na rede social.

Julgamento dos internautas

Ao pedir a opinião dos usuários do Reddit, seu direito de se negar a levantar mais cedo foi defendido pela maioria dos internautas na seção de comentários.

“Presumo que você não tenha filhos. Sendo isso verdade, para mim é uma loucura que uma mulher adulta - mesmo aquela que luta com as manhãs em geral - precise que seu marido se levante e a ajude a se preparar. Há uma infinidade de coisas que ela poderia fazer para ajudar e isso me deixa com a questão de ‘como ela lidaria com isso se não fosse casada?’”, pontuou um internauta com mais de 2 mil votos em seu comentário.

“Talvez haja algumas coisas que ela poderia fazer à noite, com ou sem o seu envolvimento, para tornar as manhãs mais fáceis (como passar roupas ou colocar o café para preparar no cronômetro), mas qualquer coisa que você fizer seria apenas para ser gentil, parceiro solidário, não é sua responsabilidade REAL nem algo que você deva se comprometer a fazer todos os dias”, finalizou.

