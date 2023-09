Garotinho com Down fala sobre sua história e impressiona a web; Veja!

Conforme divulgado pelo site Só Notícia Boa, o menino de 5 anos encantou os internautas ao contar a sua história ao lado da mãe. O vídeo que circula na web mostra Marcellinho e Raquel que propõem: “Vamos contar a nossa história?”.

Marcellinho, que mora em Fortaleza, no Ceará, começa falando sobre como foi descoberta da gravidez e da condição genética de Down. “Era uma vez…”, disse o menino sorridente e amoroso.

Com a candura infantil, sintetiza que a Síndrome de Down não pode ser limitante, não tem grau, não é doença nem contagia. “Diagnóstico não é destino”, afirmou o menino. “Se liga”, ensinou ele.

Na página @marcelloomeninim, Raquel posta mil e uma situações hilárias do filho. Simpático, falante e gracioso, Marcellinho ensina a desconstruir preconceitos e discriminação.

No vídeo, ao falar sobre a descoberta da gravidez da mãe, por exemplo, ele contou: “Vai ser um menino de 5 anos”. A mãe corrige: “Cinco anos, você tem hoje. Vai ser um menino”.

Marcellinho rapidamente decretou. “Ele vai ser o menino mais amado do Planeta Terra”, disse ele, descrevendo as características físicas das pessoas com Down.

“Ele tem orelhinhas bem baixinhas, olhinhos amendoados, narizinho bem pequeninho e a linguinha grossinha”, afirmou o menino.

Ao assistir ao vídeo, a dúvida: se a gente chora de emoção ou sorri pela espontaneidade do menino.

Reprodução / Instagram @marcelloomeninim

Vestidos com as camisetas da campanha anticapacitista, Raquel usa uma amarela escrita “Oportunidade” e Marcellinho veste uma preta, na qual se lê “Diversidade”, os dois demonstram e mostra que o amor tudo supera inclusive as dificuldades e vence o preconceito.

Obrigado, Marcellinho, você já faz a diferença!

Nas redes sociais

O encanto nas redes sociais com Marcellinho foi tremendo. E ele já ganhou muitas fãs.

“Marcellinho , me apaixonei por você”, afirmou uma seguidora.

Outra internauta elogiou Raquel. “O amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de uma mãe”, disse.

Raquel ao lado de Marcellinho foi lembrada pela forma como fez o filho compreender a condição genética que tem.

“O poder do amor de uma mãe. Raquel, você é incrível e o Marcellinho é o menino mais amado do planeta terra”, ressaltou.

Uma seguidora acrescentou: “Minha nossa, fofura pura, que amor. O maior tesouro que uma mãe pode transferir ao seu filho, é o ensinamento. Parabéns, Raquel seu ‘menino de 5 anos’ Marcelinho é ‘maravilindo’”.

Sobre a Síndrome de Down

É uma condição genética que atinge o par 21 de cromossomos, no caso das pessoas com a síndrome, aparece com três exemplares – conhecida como trissomia. Nos demais, são 22.

Marcellinho descreve no vídeo algumas características físicas das pessoas com Síndrome de Down, mas é possível observar outras, como o cabelo liso e fino, flacidez muscular, mãos pequenas com dedos curtos e única prega na palma da mãozinha.

Ao descobrir que a criança tem essa condição genética, é necessário buscar apoio profissional para saber como lidar com a criança.

Pequenos com Síndrome de Down tem desenvolvimento em ritmo diferente dos demais, exigindo maiores estímulos para ter qualidade de vida.

LEIA TAMBÉM: Cafeteria em São Paulo é comandada por pessoas com síndrome de Down