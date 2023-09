Fisiculturista que salvou mulheres de ataque canino é encontrado morto em sua casa

O fisiculturista Matthew Beddow, conhecido por sua bravura ao salvar duas mulheres de um terrível ataque de cachorro, foi encontrado morto em sua casa, aos 49 anos, em 9 de agosto deste ano. A notícia, divulgada nesta semana, abalou a comunidade, que o considerava um verdadeiro herói.

Beddow se tornou famoso em 2006, quando enfrentou um cão feroz que havia atacado brutalmente duas mulheres, arrancando uma perna e parte de um braço de uma delas. Com a ajuda de outro homem, ele conseguiu controlar o animal e levou imediatamente as vítimas para o Hospital Derriford, onde receberam tratamento de emergência.

No entanto, a tragédia se abateu sobre Beddow, que foi encontrado sem vida em seu quarto. Os serviços de emergência foram chamados, mas infelizmente, às 7h54 do dia 9 de agosto, sua morte foi declarada.

Um exame foi realizado, mas a causa da morte ainda não foi estabelecida. O legista responsável pelo caso ressaltou que não há circunstâncias suspeitas, mas novas investigações são necessárias. Uma audiência foi adiada, e um inquérito completo está previsto, com depoimentos de várias pessoas, incluindo possíveis testemunhas, um patologista e um toxicologista, segundo o Mirror.

Matthew Beddow era altamente considerado pela comunidade de fisiculturistas locais e ficou conhecido como um herói por sua valentia no incidente com o cão em 2006. Uma das mulheres que ele resgatou falou sobre sua gratidão, afirmando: "Devo minha vida a esses dois homens. Eles garantiram que o cachorro não me matasse."

011

Imagem: Instagram

Em meio à cirurgia e a recuperação, ela ainda destacou a importância de Beddow em sua sobrevivência, afirmando: "Devo a Matt minha vida. Não fosse por ele, eu poderia estar morta. Ele me manteve calma o tempo todo e me assegurou de que tudo ficaria bem. Ele impediu que aquele cachorro atacasse meu rosto ou garganta."

A comunidade agora espera respostas sobre a causa da morte do herói que salvou vidas e que será lembrado por sua coragem e generosidade.