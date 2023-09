Ex-namorada de Antony voará ao Reino Unido para falar à polícia sobre acusações de agressão

Gabriela Cavallin, ex-namorada de 22 anos do astro do Manchester United Antony, está programada para viajar para o Reino Unido na próxima semana com o objetivo de falar com a polícia sobre alegações de agressão envolvendo o atacante brasileiro.

Segundo informações, Gabriela Cavallin, DJ e influenciadora, alega que o jogador a agrediu em quatro ocasiões entre junho de 2022 e maio deste ano. Dois desses incidentes teriam ocorrido no Reino Unido, e as autoridades britânicas e sul-americanas estão investigando as acusações. O clube Old Trafford concedeu um "período de ausência" ao ponta neste mês, embora ele continue a receber seu salário semanal de 200 mil libras.

Antony, de 23 anos, nega as acusações e declarou: "Concordei com o Manchester United em me afastar enquanto lido com as acusações feitas contra mim. Foi uma decisão mútua para evitar distrações para meus companheiros de equipe e controvérsias desnecessárias para o clube. Quero reiterar minha inocência nas coisas das quais fui acusado, e cooperarei totalmente com a polícia para ajudá-los a descobrir a verdade. Estou ansioso para voltar a jogar o mais rápido possível."

Antony, que não foi preso, esteve no Brasil nas últimas semanas, mas chegou ao Reino Unido vindo de São Paulo na terça-feira, 26/9. Compreende-se que ele concordou em falar voluntariamente com a polícia sobre as alegações feitas por Gabriela e em entregar seu telefone.

Em um comunicado divulgado neste mês, o United declarou: "Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de proteger todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que essas alegações têm sobre sobreviventes de abuso."

Antony, que possui 16 convocações para Seleção Brasileira, foi deixado de fora do elenco após as alegações neste mês. Ele assinou com o United em uma transferência de 85 milhões de libras do Ajax em agosto do ano passado e desde então fez 48 aparições e marcou oito gols, segundo informações do Mirror.