Ex de namorado de Suzane Richthofen se desespera pelas filhas

A médica Sílvia Constantino está em uma batalha judicial para recuperar a guarda das três filhas que teve com o também médico Felipe Zecchini, conhecido por seu relacionamento com Suzane von Richthofen. A mãe se declarou desesperada ao descobrir que suas herdeiras, atualmente sob os cuidados do ex-marido, têm contato diário com Suzane.

Sílvia tinha abdicado da guarda das meninas de 13, 12 e 7 anos de idade após um divórcio que descreve como "traumático" e por se sentir emocionalmente "enfraquecida" para cuidar delas. Ela soube do relacionamento de Zecchini com Suzane através das notícias na internet, o que a deixou em choque.

As filhas confirmaram que estão cientes do relacionamento e da gravidez de Suzane. Sílvia alega que o ex-marido é emocionalmente instável e teme pela integridade física das crianças. A família de Zecchini também está preocupada com a situação e se opõe ao namoro e à gravidez.

A mãe das crianças desabafou sobre a situação ao Notícias da TV: "É um desespero muito grande saber que minhas filhas estão tendo contato com essa mulher. Elas disseram: 'Mamãe, a gente já sabe de tudo'. Todas as desconfianças que eu tive, eu tentei algum contato em que ouvisse a voz delas ou fizesse até videochamada. Mas não consegui."

Sílvia Constantino afirmou que foi impedida pelo ex-marido de ver as crianças, uma acusação negada por sua defesa. Por sua vez, os advogados de Suzane optaram por não comentar o caso publicamente.

Sílvia está determinada a lutar pela guarda das filhas e afirma: "Pretendo lutar pela guarda delas para tê-las aqui comigo, distante disso tudo. É uma situação que envolve outra criança ainda, esse vínculo elas terão."

Ela espera que a Justiça compreenda a complexidade da situação e tome a decisão que considera melhor para suas filhas. A mãe concluiu: "Eu gostaria muito que essa guarda ficasse mais favorável à mãe para poder afastar as minhas filhas disso tudo. Eu tenho certeza de que é o melhor para elas."