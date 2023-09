Estudante surpreende professor com pedido incomum: ‘Ele me perguntou nervoso’ (Reprodução/ALI BONILLA ESTEBAN)

Um menino chamado Lopez surpreendeu seu professor com um pedido, enquanto estava na escola primária no Peru. De acordo com um artigo do portal The Dodo, o educador Ali Bonilla Esteban recebeu um pedido inusitado e tocante.

Haja vista algumas dificuldades enfrentadas por Lopez em seu lar, não havia ninguém por perto para cuidar de sua cachorrinha chamada Pequeña. Desde então, o pedido emocionado chegou até o professor da rede.

“Ele me perguntou, um pouco nervoso, se Pequeña poderia ir para a escola com ele”, disse Esteban ao The Dodo. “Eu concordei. Eu queria apoiá-lo, para que ele pudesse se sentir confortável com seu amigo fiel.”

Claramente, não se trata de um pedido no qual Esteban esteja acostumado a receber diariamente. No entanto, apesar do grau de inusitado, não foi difícil conceder o desejo de seu aluno. Bastou ver a diferença realizada na vida do pequeno Lopez que a decisão de aceitar sua solicitação valeu muito a pena.

Desejo concedido e estudos não comprometidos

Após o pedido ocorrer, Esteban comunicou a Lopez de que Pequeña sempre seria bem-vinda a estar presente nas aulas com seu dono. Carregado de alívio e felicidade, Lopes passou a trazê-la todos os dias, desde então.

“O humor do meu aluno melhorou muito. Ele está feliz”, disse Esteban.

No final, Esteban sabia que aceitar o pedido de seu aluno significava mais do que deixar apenas um amiguinho acompanhá-lo durante suas aulas. Além do bem-estar de Lopez, sentir-se acolhido com seu pet em um ambiente promotor da educação certamente terá um grande impacto em suas vidas.

Além disso, a presença do cachorrinho na sala de aula abrilhantou ainda mais o período de estudo dos outros alunos presentes.

“Ela se tornou outro membro da família para nós”, disse Esteban. “Estamos todos felizes com ela.”