Especialistas revelam: cerveja, quando consumida com moderação, faz bem à saúde

Apreciadores de cerveja, boas notícias para vocês. Aquele copo, tão apreciado, pode ser mais benéfico do que imaginam. Especialistas destacaram que, quando consumida com moderação, a cerveja pode proporcionar diversos benefícios à saúde, desde a melhoria da saúde intestinal até ossos mais fortes e menos estresse.

Esta quinta-feira, 28/9, é o Dia Nacional da Cerveja, então por que não celebrar com uma cerveja gelada e conferir os principais benefícios para a saúde relacionados a essa bebida?

pexels-ketut-subiyanto-5055812

1: Saúde intestinal

A saúde intestinal tornou-se um tópico crucial para o nosso bem-estar geral. Consumir alimentos ou bebidas fermentados tem sido uma estratégia popular para melhorar a saúde deste órgão. A nutricionista Eva Humphries sugeriu que a cerveja crua ou não pasteurizada pode contribuir para a saúde intestinal, mas com uma ressalva: "quando se trata de cerveja, é preciso equilíbrio. O álcool pode impactar negativamente a saúde intestinal, então, se a cerveja é sua escolha de alimento fermentado, é importante notar que mais não significa melhor. Para obter o máximo benefício, optar por uma cerveja estilo 'ale' crua será a melhor opção".

2: Ossos mais fortes

A cerveja contém silício dietético, que é benéfico para a saúde óssea, de acordo com o Dr. Lawrence Cunningham, do UK Care Guide. Eva Humphries também concorda que a cerveja pode fortalecer os ossos, mas apenas em pequenas quantidades. Ela explica: "um estudo de 2009 publicado no "The American Journal of Clinical Nutrition" avaliou a densidade óssea de 1.182 homens e encontrou uma associação entre ossos mais fortes naqueles que consumiam um ou dois copos de cerveja na maioria dos dias. Esse achado provavelmente está relacionado ao teor de silício da cerveja, pois esse mineral é crucial para ossos saudáveis. Curiosamente, a densidade óssea diminuiu se os indivíduos consumissem bebidas destiladas ou mais de dois drinques por dia."

pexels-kampus-production-5935229

3: Rica em antioxidantes

A cerveja contém antioxidantes provenientes da cevada e do lúpulo, o que a torna rica nesses compostos. Jane Peyton, fundadora da School of Booze e sommelier credenciada de cerveja, explica que os flavonoides presentes no lúpulo podem prevenir doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e certos tipos de câncer.

4: Fornece vitaminas

Além das vitaminas obtidas através de frutas e vegetais, os especialistas argumentam que a cerveja, quando consumida com moderação, pode contribuir para a ingestão de vitaminas. O Dr. Lawrence afirma: "a cerveja contém vitaminas do complexo B, que desempenham um papel fundamental na capacidade do nosso corpo de criar novas células."

pexels-pavel-danilyuk-5858064

5: Pode prevenir a osteoporose

O lúpulo, um dos principais ingredientes da cerveja, pode ajudar a prevenir a perda de cálcio nos ossos, o que explica por que os consumidores de cerveja são menos propensos a sofrer de pedras nos rins, por exemplo.

6: Melhora a saúde cardiovascular

O teor alcoólico da cerveja, quando consumida com moderação, pode afetar positivamente a saúde cardiovascular. Pesquisas demonstram que o consumo moderado de álcool aumenta os níveis de lipoproteína de alta densidade, conhecida como "colesterol bom", que ajuda a proteger contra doenças cardíacas.

7: Auxilia na menopausa

Para as mulheres, a cerveja pode oferecer benefícios durante a menopausa, de acordo com Eva. Ela comenta: "a cerveja é uma fonte de compostos conhecidos como polifenóis. Os fitoestrógenos, um tipo de polifenol encontrado na cerveja, podem ter um pequeno efeito estrogênico, o que pode ser útil para os sintomas da menopausa".

pexels-elevate-1269043

8: Pode reduzir o estresse

Além de ajudar a prevenir doenças cardíacas, o potássio na cerveja também pode ajudar a reduzir o estresse. Um corpo saudável precisa de potássio, e sua deficiência pode levar a vários problemas de saúde, incluindo estresse.

Portanto, desde que consumida com moderação, a cerveja pode oferecer uma série de benefícios à saúde. Brindemos a isso!