Escândalo: Alunos criam cartões com "avaliações" de fotos de colegas

Estudantes do ensino médio em New Hampshire (EUA) estão enfrentando sérias repercussões após tirarem fotos inadequadas de colegas de classe, transformando-as em cartões de troca e atribuindo "notas" às imagens. O diretor da Bedford High School, Bob Jozokos, classificou o comportamento como "perturbador" e alertou que medidas disciplinares podem ser tomadas.

No e-mail enviado aos pais na semana passada, Jozokos expressou sua preocupação com o comportamento inapropriado dos alunos. Ele afirmou que os alunos envolvidos serão convocados para uma reunião com seus pais na escola e podem enfrentar suspensão.

"Este é um comportamento absolutamente inadequado e não esperado de nossos alunos", enfatizou Jozokos. Ele também pediu aos pais que conversem com seus filhos adolescentes sobre a seriedade do assédio sexual e que não há lugar para isso em sua comunidade.

Os alunos que participaram desse comportamento perturbador, na maioria meninos, criaram cartões de troca físicos e digitais com fotos e informações das meninas. Eles classificaram as imagens em uma escala de 0 a 10, rotulando-as como "ruins" ou "não ruins".

As alunas envolvidas, no entanto, não tinham conhecimento dessa tendência perturbadora até mais tarde, quando algumas delas descobriram que suas fotos estavam circulando nesses cartões. Isso causou constrangimento e preocupação entre as vítimas e seus pais.

De acordo com um relatório da NYPost, os administradores escolares estão investigando o incidente, entrevistando 35 alunos na próxima sexta-feira, 29/9.

Uma petição criada por um aluno da Bedford High School pede a expulsão permanente dos estudantes envolvidos, em vez da suspensão que a escola ameaçou impor. A petição já coletou mais de 4.300 assinaturas de sua meta de 5 mil assinaturas, com muitos expressando indignação e apoio à causa.

A criadora da petição, Kristen Caldwell, afirmou que esses alunos não têm lugar na escola e devem ser removidos imediatamente, enfatizando a importância de tratar todos com respeito e dignidade.

A extensão total do incidente e o número de estudantes e vítimas envolvidos ainda não foram esclarecidos. Este incidente destaca a necessidade contínua de conscientização sobre o assédio e a importância de criar um ambiente seguro e respeitoso nas escolas.