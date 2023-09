Em fuga desesperada, tartaruga escapa de clínica veterinária pela terceira vez

Representação African Spurred Tortoise (Geochelone sulcata) in the grass (VOLODYMYR BURDIAK/Imagem - Freepik Byrdyak)

Uma tartaruga está dando trabalho para os funcionários de uma clínica veterinária na cidade de Leighton, em Pensilvânia, EUA. Segundo informações do The Mirror, ela conseguiu escapar da clínica por três vezes.

Apelidada de Houdini, a tartaruga em questão é de um dos veterinários do loca, e normalmente fica em um cercado localizado na área externa da clínica. No entanto, quando estava prestes a ser realocada para a parte interna da casa, devido ao período de hibernação, ela rapidamente fugiu do local.

Segundo informações de Megan McFarland, uma das técnicas em veterinária do local, a orientação aos moradores dos arredores da clínica foi para que redobrem os cuidados e a atenção com o animal, que na verdade se chama Tank.

“Acho que ele percebeu que o Dr. Mike ia trazê-lo para casa e simplesmente decidiu fugir para viver uma aventura. Saímos para o quintal e olhamos em todos os lugares possíveis antes de perceber que Tank sumiu, e não apenas se escondeu”.

“Foi nesse momento que o Dr. Mike percebeu um buraco na cerca que provavelmente foi feito por Tank”.

Eles estão à procura da tartaruga

Seguindo seu relato, a funcionária revela que essa não foi a primeira grande fuga da tartaruga.

“Eu o chamo de Houdini, porque é provavelmente a terceira vez que ele foge. Nós o encontramos perto da clínica nas outras duas vezes. Na última fuga, levamos 2 semanas para encontrá-lo”.

“Caso você more até cinco quilômetros de distância da nossa clínica e tenha um jardim, não entre em pânico se encontrar uma tartaruga, mas saiba que ele pode comer sua plantação. Precisamos encontrá-lo antes que o clima esfrie, pois ele corre perigo de morte se não for devolvido ao seu terrário com sistema de aquecimento”.

Em pouco tempo, diversas pessoas interagiram com o pedido de ajuda dos veterinários.

“Tem que amarrar um balão nele para quando ele fugir”, comentou uma pessoa.

“Precisa colocar uma AirTag no Tank. Espero que você o encontre”, comentou outra.

“Nós moramos perto da clínica e revistamos nossa propriedade algumas vezes, mas nenhum sinal dele”, comentou outro morador da região.

Até o momento, a clínica informou que Tank segue desaparecido.