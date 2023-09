Descoberta a forma correta de cortar pizza que está bombando nas redes sociais

Uma nova forma de cortar pizza está se tornando viral nas redes sociais, deixando muitos impressionados com esse truque surpreendente que o New York Post foi atrás.

O vídeo, postado no Instagram, mostra o criador de conteúdo de Dallas Rowheim Farooqui retirando fatias perfeitas de uma pizza, e o segredo está no pequeno suporte de plástico branco, conhecido como "pizza saver", que geralmente vem dentro das caixas de pizza.

Originalmente projetado pela nova-iorquina Carmela Vitale nos anos 1980, o "pizza saver" tinha a finalidade de evitar que a pizza grudasse na tampa da caixa de papelão durante as entregas. São parecidos a uma mesinha de plástico em miniatura.

No entanto, o vídeo revelador de Farooqui demonstra um segundo propósito engenhoso para esse dispositivo. "Um funcionário da Dominos me ensinou a fazer isso", escreveu Farooqui na legenda do vídeo, que serve como um tutorial para aqueles que sempre cortaram fatias desiguais de pizza.

Uma descoberta viral

No vídeo, que já acumulou quase 700 mil visualizações, o criador de conteúdo move o "pizza saver" para uma das fatias. Esse suporte serve para estabilizar a fatia, permitindo que ele separe uniformemente a fatia adjacente, facilitando a retirada dela da pizza sem desmoronar.

"Uau, quem diria", comentou um espectador surpreso abaixo do vídeo, que já teve mais de um milhão de visualizações. "Só descobri isso hoje!", exclamou outro, revelando que desconhecia esse truque.

Outros, de forma humorística, disseram que sempre pensaram que o "pizza saver" era destinado a ser uma miniatura de mesa para casinhas de brinquedo.

No entanto, nem todos os espectadores ficaram impressionados com o vídeo. Alguns consideraram que Farooqui parecia estar muito impressionado consigo mesmo por causa de um truque tão simples.

Este não é o primeiro "hack" culinário ou "revelação" que surpreende os jovens usuários das redes sociais. No passado, outros vídeos viralizaram mostrando truques envolvendo bananas, quebra-nozes e até mesmo moedores de sal.

A descoberta da forma "correta" de cortar pizza é apenas mais um exemplo de como as redes sociais continuam a nos surpreender com dicas e truques que facilitam nosso dia a dia na cozinha. Que outros segredos culinários serão revelados nas próximas postagens virais? A internet, com certeza, ainda guarda muitas surpresas para os amantes da comida.