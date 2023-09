Imagens chocantes de um supermercado em Jaguariaíva, no estado do Paraná, registraram uma cena explícita envolvendo um casal na fila do açougue local. Os dois foram filmados envolvidos em um ato de intimidade enquanto aguardavam na fila, conforme relatado pelo site Daily Star.

Os demais clientes ficaram perplexos quando o homem abriu o short para aparentemente permitir que sua companheira tivesse acesso.

Então, quando ele parece puxar o orgão para fora, a mulher, se agacha para o momento explicito. Momentos depois, eles são questionados por dois clientes do sexo masculino, mas eles pareciam despreocupados.

O momento íntimo durou apenas alguns segundos, enquanto a dupla riu com os dois caras que lhes disseram para pararem. A mulher parece tentar fingir que nada aconteceu e timidamente se afasta.

Casal pode ser preso por 12 meses depois de ‘cena explícita’ em fila de açougue em supermercado

A mídia local informou que a gravação foi repassada à polícia, que está investigando, e as imagens se tornaram virais nas redes sociais. Não está claro se a polícia já identificou o casal, que corre o risco de passar 12 meses atrás das grades pelo ato bizarro.

Também não se sabe se o casal acabou comprando alguma coisa no açougue. O site BNT afirmou que a “comunidade local” está “indignada” com o ocorrido e está ajudando na busca pelo casal.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, cometer ato obsceno em área pública é punível com até um ano de prisão.

Com informações do site Daily Star