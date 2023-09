British Airways insta funcionários a denunciar uso de drogas após escândalo com piloto

A British Airways (BA) emitiu um apelo a seus funcionários para que denunciem o uso de drogas por colegas de trabalho, após um piloto ter sido demitido em meio a um escândalo envolvendo o uso de cocaína.

O Primeiro Oficial Mike Beaton, piloto da BA, se vangloriou de ter consumido a substância ilícita em cima dos seios de uma mulher antes de tentar pilotar uma aeronave com 430 passageiros a bordo. A direção da BA enviou uma mensagem a seus funcionários destacando que o incidente "reforça nossa política de tolerância zero em relação a qualquer comportamento inadequado".

O piloto, que é casado e pai, estava programado para voar de volta a Heathrow, partindo da África do Sul, mas o voo teve que ser cancelado depois que um membro da tripulação feminina fez um alerta.

Em detalhes, Beaton teria descrito ter ficado bêbado com vodka e consumido cocaína com uma mulher, horas antes do voo.

Perigo

Ele foi suspenso e enviado de volta ao Reino Unido como passageiro antes de ser submetido a um teste de drogas, que resultou positivo, levando à sua demissão. A companhia aérea entrou em contato com a Polícia Metropolitana, mas a força policial não tomará medidas adicionais, pois o incidente ocorreu fora de sua jurisdição.

Em um e-mail obtido pelo The Sun, a BA declarou que, em vista dos relatos recentes, "a cobertura de hoje é um lembrete de que todos nós temos a obrigação de denunciar imediatamente quaisquer preocupações que tenhamos, mesmo que envolvam nossos colegas próximos, sejam eles nossos pares ou superiores".

Em mensagens vazadas ao jornal, Beaton descreveu uma noite de bebedeira e consumo de drogas, incluindo o uso de cocaína. Ele narrou detalhes de como as mulheres presentes começaram a dançar sem camisa e como a discussão se voltou para quem ofereceria o corpo para o consumo da droga.

Piloto-de-Aviao-Ricky-Esquivel

Foto: Ricky Esquivel/Pexels

Segurança

A BA destacou que a segurança é sempre sua principal prioridade e que o caso foi relatado à Autoridade de Aviação Civil (CAA, na sigla em inglês). O CAA afirmou que "uma companhia aérea deve nos informar imediatamente se um piloto britânico tiver feito uso indevido de bebidas ou drogas ao embarcar ou estar a bordo de uma aeronave". Em tais casos, o piloto é imediatamente suspenso de suas funções e passa por uma avaliação médica.

A CAA ainda acrescentou que, se o piloto desejar retornar à atividade de voo, será necessário seguir um programa abrangente de reabilitação. O retorno à função só será permitido após a completa satisfação da CAA em relação à reabilitação.