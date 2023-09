Ato heroico: pacientes e funcionários de hospital impedem massacre com machado

Nesta quinta, 28/9, pela manhã, funcionários e pacientes do View Street Medical, em North Perth, Austrália, foram elogiados por sua bravura ao impedirem um ataque com machado perpetrado por um homem de 55 anos.

De acordo com relatos, o suspeito invadiu o consultório médico e atacou uma funcionária com um machado. A vítima foi prontamente levada ao hospital, onde recebeu tratamento para ferimentos graves, mas não fatais. O agressor, cuja identidade não foi divulgada, foi detido e está sendo interrogado sobre o incidente violento.

O detetive sênior interino Matt Batson destacou que foram os próprios pacientes que ajudaram a conter o agressor, evitando um número maior de feridos. Batson afirmou: "Membros do público detiveram o homem no momento, e gostaria de agradecê-los por suas ações heroicas. Este é um incidente sério? muito assustador para todos os envolvidos, e novamente, gostaria de agradecer aos membros do público que se levantaram e conseguiram deter o agressor."

Até o momento, o motivo do ataque ainda é desconhecido, e não está claro se o agressor era paciente do centro médico. As acusações contra ele ainda estão pendentes, e uma grande resposta de emergência, incluindo peritos forenses, continua presente nas proximidades do local do crime.

Este incidente traz à tona preocupações sobre a segurança em instalações de saúde e destaca a importância da coragem e da ação rápida em situações de perigo. As autoridades continuarão investigando o incidente para determinar as motivações por trás desse ataque chocante.

Este episódio também reaviva memórias de um incidente anterior este ano, em que quatro crianças com idades entre 5 e 7 anos foram brutalmente assassinadas por um homem que invadiu um berçário no Brasil e realizou um ataque com um machado. O suspeito se entregou às autoridades após o ataque em Blumenau (SC), e um quinto aluno ficou em estado grave. As autoridades ainda estão investigando as motivações por trás desse ataque. Matéria original em Mirror.