Acupunturista de 90 anos usou agulhas para imobilizar paciente para atacá-la sexualmente

Um acupunturista de 90 anos na Carolina do Norte (EUA) está enfrentando acusações graves depois de supostamente usar suas agulhas para imobilizar parcialmente uma paciente enquanto a agredia sexualmente, de acordo com um relatório recente.

O Dr. Shi Ying Kuai foi acusado de ofensa sexual de segundo grau e abuso sexual na terça-feira, 26/9, semanas após supostamente atacar sua vítima dentro da clínica que opera em sua própria casa, informou a polícia de Asheville.

A vítima, River Lajoice, de 28 anos, estava consultando o Dr. Kuai duas vezes por semana há quatro anos antes do incidente violento. "Ela realmente achou que ele sairia impune disso, que tudo ficaria bem," disse Lajoice à News 13.

Após aplicar agulhas no corpo dela, como de costume, Kuai começou a despi-la e chocantemente colocou a boca em seu corpo, afirmou Lajoice. "A situação só piorou a partir daí", disse ela.

Vulnerabilidade total

Lajoice ficou indefesa devido às agulhas, que ela acredita que Kuai posicionou de propósito para deixá-la incapaz de mover seu corpo. Presa na maca, ela gritou por socorro e implorou para que Kuai parasse.

Em vez disso, ele repetidamente dizia "obrigado" enquanto continuava o ataque, de acordo com o relato dela. Lajoice denunciou imediatamente Kuai à polícia por abuso de sua vulnerabilidade física e mental.

Ela disse à imprensa que confiava nele e, ao longo dos anos, havia encaminhado cerca de duas dúzias de pessoas para a prática dele. "Ele era basicamente como um avô, se não um bisavô," disse Lajoice.

Acupunturista-Alterfines

Fonte: Alterfines/Pixabay

Denúncia

"É por isso que sinto uma forte necessidade de denunciar isso, não apenas em respeito a mim mesma e para que ninguém saia impune, mas também para alertar as pessoas e informá-las de que esse não é um homem em quem se pode confiar", afirmou a vítima.

A polícia de Asheville está encorajando outras possíveis vítimas de Kuai a se manifestarem. "Os infratores vêm em todas as idades, formas e tamanhos," disse o detetive Jonathan McCain.

Kuai está sob custódia com uma fiança de US$100 mil. Este caso destaca a importância de denunciar qualquer forma de abuso sexual e a necessidade de garantir que as vítimas recebam apoio e justiça adequados. Dados todos esses levantados pelo The New York Post.