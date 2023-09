Vídeo mostra hipopótamo atacando o cuidador que cometeu deslize em zoológico

O vídeo que mostra um cuidador de zoológico se tornou viral nas redes sociais recentemente depois que um deslize quase mortal ocorreu.

De acordo com o Daily Mail, a gravação que mostra o momento em que um hipopótamo ataca um tratador veio da China e apesar do susto, ninguém saiu ferido.

As imagens de câmera do Zoológico Ecológico de Changsha, na província chinesa de Hunan, flagram o momento em que o tratador escorrega e o hipopótamo surge carregando na boca uma pilha de plantas, que deixa no chão para poder abrir a boca na direção ao homem.

Mesmo em desespero, a vítima se esquiva do animal e o afasta, mas escapar do ataque só foi possível graças a uma oportunidade que permite que ele escape pela cerca de proteção do local sem ser ferido.

Tudo teria ocorrido após o cuidador entrar no recinto para distrair um dos animais que estava envolvido em um briga por território com outro. No entanto, as coisas saíram de controle.

O Departamento Florestal de Changsha abriu uma investigação sobre o incidente e determinou que a equipe do zoológico fosse instruída sobre manter a segurança ao entrar no recinto dos animis

Pedidos de cuidado extra foram feitos e se recomendou evitar a entrada de funcionários em situações em que os machos estejam em combate ou quando as fêmeas estejam no cio.

Ataques de hipopótamos a humanos são raros, mas as mordidas podem ser fatais. Na áfrica o animal é feroz e muito mais temido do que os leões.

Recentemente, um chefe de investigação de crimes ambientais morreu ao ser alvo de um hipopótamo. Kobus De Wetno acampava com a mulher no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, quando foi atacado.

