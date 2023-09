VÍDEO: Cachorro é varrido por deslizamento intenso e consegue sair ileso

Um vídeo viralizou no TikTok, após um cão ser registrado sendo varrido por um deslizamento, no Peru. Tudo aconteceu durante uma caminhada com seu dono Dín Medina Torres, segundo um artigo do portal The Dodo.

A dupla explorava uma encosta arborizada de uma montanha, até que se depararam com uma clareira rochosa acima de um vale. A fim de filmar a paisagem, Torres tirou seu celular e iniciou os registros enquanto seu cãozinho caminhava em direção a uma árvore.

No entanto, o chão começou a despencar sob as patas do cachorro e aos poucos começou a varrer para o vale. Embora Torres tenha pedido para que Rio saísse do local, o deslizamento ocorreu de forma rápida e levou seu pet.

“Quando meu irmão me enviou o vídeo, eu não acreditei”, disse Jessie, irmã de Torres, ao The Dodo. “Comecei a tremer de ansiedade, mas no fundo do coração sabia que o Rio ainda estava vivo.”

Assista o momento da queda:

Sorte de milhões

A intuição de Jessie estava correta. Embora Rio tenha sido varrido pelo deslizamento, sobreviveu e surgiu apenas com ferimentos leves.

“Todos pensávamos que o Rio seria gravemente ferido pelas pedras ou árvores”, disse Jessie. “Felizmente, ele conseguiu sair com sucesso”.

De acordo com Jessie, a história do cãozinho teve um desfecho feliz, apesar do acidente.

“O Rio está muito bem agora”, disse ela. “Ele nos traz sentimentos diferentes todos os dias. Às vezes, ele nos faz rir muito, e outras vezes, como no dia do slide, ficamos muito preocupados. [Mas] todos os dias ele traz felicidade para nossa casa.”

Veja o animal saindo ileso:

Após o ocorrido, claramente as coisas se estabilizaram. Apesar do benefício de caminhar com animais, é sempre importante monitorá-los e priorizar o uso de coleiras.

“Agora brincamos que o Rio é o único cachorro que surfa no planeta”, disse Jessie.