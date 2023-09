Tiroteio no drive-thru por falta de batatas fritas: cliente vítima de disputa selvagem no Texas

Um incidente assustador ocorreu em um Jack in the Box no Texas (EUA), transformando um drive-thru de fast-food em uma cena de faroeste, quando um funcionário furioso disparou tiros durante uma discussão com um cliente devido à falta de batatas fritas em seu pedido, informa o New York Post.

A Jack in the Box employee was caught on surveillance footage shooting at a drive-thru customer during an argument over curly fries.https://t.co/47yR7yXAku pic.twitter.com/IkxnsnsjOH — The National Desk (@TND) September 26, 2023

Os eventos ocorreram em 31 de março de 2021, mas as imagens de vigilância recentemente divulgadas trouxeram à tona essa história chocante que se tornou viral online.

O cliente, Anthony Ramos, relatou que uma briga começou por volta das 23h, quando ele parou no drive-thru de um Jack in the Box próximo ao Aeroporto Intercontinental Bush, em Houston, acompanhado de sua esposa grávida no banco do passageiro e sua filha de 6 anos no banco de trás.

A confusão

A confusão começou quando Ramos descobriu que no seu pedido, no valor de US$12,99, estava faltando uma batata frita. Ele decidiu voltar ao restaurante e discutir a questão com uma funcionária do drive-thru, identificada como Alonniea Fantasia Ford.

No entanto, Ford se negou a fornecer as batatas fritas em falta, levando a uma discussão acalorada entre os dois. A situação esquentou quando Ford começou a jogar itens como ketchup e gelo em Ramos, que retaliou atirando esses itens de volta pela janela do drive-thru.

Segundo a denúncia, Ford proferiu insultos e palavrões, e que eles deveriam ir embora. Na tentativa de conter a situação, um colega da Ford fechou e trancou a janela do drive-thru. No entanto, Ford voltou, desbloqueou a janela e, chocantemente, sacou uma pistola, disparando várias vezes contra Ramos, que conseguiu sair em alta velocidade e ileso.

O advogado da família Ramos, Randall Kalline, alegou que Ford tinha a intenção de ferir gravemente seu cliente, chamando sua conduta de homicida. Ford foi presa e acusada de agressão criminosa, embora sua sentença tenha sido adiada para um ano após se declarar culpada de contravenção e conduta mortal.

Enquanto isso, a família Ramos moveu ações legais contra Ford, Jack in the Box e A3H Foods, buscando pelo menos US$250 mil em indenização devido ao "sofrimento emocional substancial, ansiedade, nervosismo e medo" que enfrentaram. Ramos também alegou que sua filha precisou de aconselhamento devido ao trauma de testemunhar a violência no carro.

Apesar do vídeo incriminatório, Ford negou ser uma pessoa violenta e afirmou que estava apenas tentando trabalhar para sustentar sua família, afirmando que não atiraria em alguém por causa da falta de batatas fritas.