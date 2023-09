Solteiros têm mais chances de um encontro se tiverem um gato de estimação em seu perfil de namoro, revela estudo

Não é segredo que o mundo do namoro pode ser um jogo complicado. Com aplicativos e tendências em constante mudança, sempre parece haver algo novo. No entanto, um fator pode fazer toda a diferença: o seu animal de estimação. Aparentemente, ter um gato de estimação pode aumentar suas chances de conseguir um encontro, indica um recente estudo.

Se você possui um gato, pode estar em vantagem. De acordo com o estudo, solteiros parecem estar se apaixonando por gatos, e essas adoráveis criaturas estão ajudando aqueles em busca do amor a encontrar uma conexão.

A pesquisa revelou que até 2 mil usuários de aplicativos de namoro online admitiram sentir mais atração por possíveis encontros que incluem um gato em seus perfis de namoro, em comparação com aqueles que têm um cachorro.

Os dados do aplicativo de namoro Findingtheone.com mostraram que 76% dos usuários online "deslizariam para a direita" em um perfil de encontro que apresentasse um gato em sua foto, como mostrado no Daily Star.

Gato-e-dona-Sam-Lion

Imagem: Sam Lion/Pexels

Momentos diversos

No entanto, parece que os cachorros já tiveram seu momento, já que apenas 41% dos usuários online afirmaram que seriam influenciados a "deslizar para a direita" em um perfil com um cachorro.

Findingtheone.com, o aplicativo de namoro que acredita em encontros na vida real, entrevistou 2 mil de seus usuários sobre suas preferências e aversões em relação a animais de estimação no namoro online.

Surpreendentemente, 54% revelaram que já receberam uma cantada inicial do tipo "Eu amo seu gato" ou algo semelhante no passado. Até parece que o termo "carícias no animal de estimação" no primeiro encontro ganhou um novo significado, com 32% revelando que foram convidados a levar seus animais de estimação para o primeiro encontro.

Hilariamente, 21% dos usuários de aplicativos de namoro afirmaram que preferiram o animal de estimação do que o encontro em seu primeiro encontro. Mas é melhor não se preocupar muito com esse aspecto ao procurar a pessoa certa.

Cachorro-e-dona-Yaroslav-Shuraev

Imagem: Yaroslav Shuraev/Pexels

Situação

Sylvia Linzalone, especialista em relacionamentos do Findingtheone.com, disse: "Os cachorros sempre tiveram a reputação de serem os animais de estimação ideais para conquistar o coração dos que procuram amor, enquanto os gatos ficaram em segundo plano. No entanto, nossa nova pesquisa sugere que o cachorro já teve o seu tempo. É o gato que finalmente conquistou o coração no mundo dos encontros online, e os solteiros devem seguir nosso conselho de atualizar seus perfis com uma foto de seu amigo felino peludo".

"Claro, incluir animais de estimação em seu perfil continua sendo uma maneira inteligente de atrair um possível encontro. A ciência por trás disso é bastante simples também. Os datadores veem características positivas naqueles que têm animais de estimação, como comprometimento, companheirismo e lealdade - todas qualidades atraentes em um primeiro encontro", afirma.