Enquanto a dupla de fundadores da instituição The Gentle Barn, nos EUA, resgatavam um cavalo, houve um incidente no santuário animal. Ellie Laks e Jay Weiner tiveram de lidar com uma falha na dinâmica do local, segundo o portal The Dodo.

O santuário animal conta com uma política de proibição de reprodução. No entanto, um novo membro da equipe cometeu um erro enquanto a dupla fundadora estava fora e, ao voltarem, notou um dos animais esperando um filhote.

Brave, um peru presente no santuário, estava sentado sob um ovo com seu filhote crescendo.

Socorristas se deparam com grande surpresa debaixo de peru (Reprodução/The Gentle Barn)

“Foi desumano tirar o ovo dela, então prendemos Brave em nosso galinheiro, com bastante feno, com comida e água ao lado dela, e esperamos”, disse Laks ao The Dodo.

Após duas semanas, Brave seguia à espera de seu filhote, até que, no fim, os funcionários assistiram seu nascimento.

“Foi como ver um anjo – quase desmaiei”, disse Laks. “Brave me permitiu olhar sob suas penas, e havia um rostinho – tão lindo! Nunca tivemos um peru nascido no The Gentle Barn e nunca vimos um tão jovem. Ela é de tirar o fôlego!”

Lidando com mais uma vida

Embora Brave tenha adotado uma característica superprotetora em relação ao filhote, acabava permitindo a interação do pequeno com os funcionários do santuário.

Socorristas se deparam com grande surpresa debaixo de peru (Reprodução/The Gentle Barn)

“Damos a eles muito respeito, privacidade e tempo para si mesmos, para que Brave não se importe quando estivermos lá”, disse Laks. “Brave é muito carinhoso e sempre quer que o bebê fique sob suas penas em vez de correr por aí.”

Apesar da desconfiança natural por parte da mãe, o filhote sempre se anima ao ouvir voz humana e se mostra enérgico para interagir. Ainda não foi escolhido um nome para o pequeno.

Ainda que o surgimento do filhote seja uma grande surpresa no santuário, a equipe de funcionários está contente em tê-lo por perto.