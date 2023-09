Reencontro emocionante: sobreviventes do holocausto se falam após 80 anos

Como sobrevivente do Holocausto, prestes a completar 99 anos, há poucas surpresas para Abram Goldberg – mas um e-mail recente para seu filho da Europa o surpreendeu.

Conforme divulgado pelo site australiano ABC News, o e-mail veio da documentarista alemã Tanja Cummings, que disse que um homem apresentado em um de seus filmes se lembrava de Abram Goldberg de quando eles eram jovens no bairro polonês de Lodz, durante a Segunda Guerra Mundial.

“Ela descobriu o nome do pai e as coisas se encaixaram”, disse o filho de Abram, Charlie Goldberg.

“A palavra que continuo usando é ‘surpreendente’.”

Abram agora vive uma vida confortável em Elsternwick, em Melbourne, com seus filhos, netos e até um bisneto morando nas proximidades.

Está muito longe dos traumáticos anos de juventude do nonagenário, que cresceu numa família judia, durante a ocupação nazista na Polônia.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: “Que diabos, afinal, é o amor?” Reencontro emocionante de casal de avós viraliza

“Da minha geração, não sobraram muitos sobreviventes”, disse Abram.

Há oito décadas, Abram, os seus pais e três irmãs foram presos. Juntamente com cerca de 200 mil outras pessoas, suportaram trabalhos forçados, fome, violência brutal e terror.

Apenas ele e sua irmã sobreviveram.

Reprodução Abram Goldberg mudou-se para Melbourne na década de 1950. ( ABC RN: Anna Kelsey-Sugg )

“Minha mãe foi gaseada e cremada em Auschwitz, disso eu tenho certeza; sei que meu pai e a maioria da minha família, parentes foram assassinados”, disse ele.

Abram tinha 20 anos em 2 de maio de 1945, quando foi liberto pelo exército americano na Alemanha do campo de concentração de Wöbbelin.

Ele atribuiu sua sobrevivência ao acaso.

“Eu tinha 29 quilos e era branco, não estava doente – tive sorte”, disse ele.

Uma promessa de sobreviver

Ao longo da sua longa vida, Abram partilhou a sua história, cumprindo uma promessa que fez à sua mãe no caos da sua chegada de comboio a Auschwitz.

“Os gritos e latidos dos cães, a SS gritando ‘fora todo mundo’”, Abram relembrou aquele momento.

“Eles gritavam ‘homens de um lado, mulheres e crianças do outro’ e [minha mãe] percebeu que não sairia viva.

Ele trabalhou duro para cumprir essa promessa desde que se mudou para Melbourne em 1951 com sua esposa Cesia.

Abram tem compartilhado consistentemente sua história através de seu trabalho no Museu do Holocausto de Melbourne, que ele ajudou a fundar, e onde ainda fala para grupos de estudantes.

Ele também escreveu um livro e gravou em vídeo seu testemunho do Holocausto.

Foi um daqueles vídeos que levou a documentarista alemã, Sra. Cummings, a enviar um e-mail para Charlie, filho de Abram.

Sra. Cummings lançou um filme chamado Line 41 em 2015, sobre outro sobrevivente de Lodz, Natan Grossman.

Cerca de dois meses atrás, Cumming assistiu a um vídeo gravado por Abram em 1992 para o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos e ficou impressionada com as semelhanças entre suas histórias.

“Havia tantos detalhes que pensei que Natan talvez conhecesse Abram”, disse ela.

Agora com 96 anos, Natan Grossman trabalhou na mesma fábrica de metal que Abram, fez a mesma viagem até Auschwitz, em marchas da morte e depois até ao campo de concentração de Wöbbelin, onde foram libertos no mesmo dia.

Reprodução Natan Grossman disse que se lembrava de Abram Goldberg. ( ABC Notícias: Andrew Altree-Williams )

Natan e Abram compartilhavam um amigo em comum, Bono Wiener, que também foi um dos fundadores do Museu do Holocausto de Melbourne.

A Sra. Cummings decidiu que precisava colocar os dois sobreviventes em contato depois de ouvir que Abram ainda estava vivo.

Dada a idade deles, ela sabia que precisava agir rapidamente.

“Abrão e Natan continuam muito animados, mas isso pode mudar a qualquer momento, então, se houver uma chance, é preciso aproveitá-la imediatamente”, disse ela.

Após enviar fotos um do outro por e-mail, uma reunião foi organizada pelo Zoom, para que os dois pudessem se encontrar cara a cara.

“Para mim, é um milagre”, disse Charlie Goldberg.

“Para dois homens terem passado pelo que passaram, com todo o terror e horror, para finalmente poderem falar um com o outro depois de 78 anos, isso é incrível.”

Vizinhos de bairro

Dentro do bairro de Lodz, Abram Goldberg e Bono Wiener eram grandes amigos e vizinhos.

Natan Grossman tinha então 17 anos e morava no sótão de Bono Wiener. Ele trabalhava na mesma fábrica de metal que os dois homens, onde recebiam uma porção extra de sopa todos os dias.

Ele acredita que a comida extra dada aos trabalhadores foi um dos motivos de sua sobrevivência.

“Quase não conseguimos comida, a maioria de nós morreu de fome”, disse Grossman.

“Parece que quando estávamos na fila [para tomar sopa], eu vi Abram, mas isso foi há 80 anos e parecemos diferentes agora - ele está chegando perto dos 100 e eu também.”

Apesar das experiências de horror e perda que partilharam quando jovens, os dois sobreviventes acolheram com satisfação a oportunidade de falar.

“Pertenço às últimas testemunhas e quando ouço que há outra testemunha que é ainda mais velha do que eu… agradeço muito”, disse Grossman.

Revisitando o passado

Em uma noite de sábado, poucas semanas antes do aniversário de 99 anos de Abram Goldberg, sua neta Nastassja Kuran conectou Abram a uma videochamada em seu laptop.

Na Alemanha, Grossman e Cummings ligaram de um apartamento em Munique para aquela que foi a primeira reunião no Zoom de Natan.

“É um grande momento, as memórias voltarão. Você verá, eles não estão infelizes”, disse Abram na preparação.

Após cumprimentos em inglês, iídiche e polaco, os homens começaram a relembrar o seu passado comum, comparando memórias de pessoas que sobreviveram e não sobreviveram ao Holocausto.

Durante quase duas horas, fotos foram compartilhadas e músicas do gueto foram cantadas.

Os dois discutiram opiniões políticas e desejaram mutualmente mais anos de vida, concordando em conversar novamente.

“Eu disse a ele que desejava que ele vivesse até os 120 anos, então terei 116 anos e quando nos encontrarmos novamente, será uma reunião muito importante”, disse Grossman com um sorriso após conversarem.

“Isso significa que ele ainda tem 21 anos de vida e eu também tenho mais alguns anos de vida.”

Embora Natan se lembrasse de Abrão, este não tinha certeza.

“Eu não o reconheci especificamente porque ele era um menino, há muitos anos”, disse Abram.

“Eu o vi onde ele trabalhava, sabia exatamente onde ele trabalhava e ia lá todos os dias.”

Ele atribuiu a lembrança que o jovem tinha dele à sua aparência, rindo porque ele era baixo em estatura e seu amigo Bono Wiener era alto, os dois se destacavam na multidão.

O que ambos os homens têm plena consciência é que são membros de um grupo cada vez menor de sobreviventes do Holocausto e as suas histórias de sobrevivência continuam tão importantes hoje como quando foram libertos em 1945.

LEIA TAMBÉM: Ataque de tropas russas causa morte de um sobrevivente do Holocausto