Recém-casados enfrentam críticas após servir McDonald's em festa de casamento

Um casal recém-casado se viu no centro das atenções nas redes sociais após optar por servir refeições do McDonald's para seus convidados na festa de seu casamento. Thomas Billaudeau, 27 anos, e sua esposa, Ophélie, 25 anos, foram recebidos com aplausos quando revelaram a grande encomenda de fast food que proporcionaram aos seus convidados.

Mais de 300 hambúrgueres, wraps, nuggets e outros itens foram encomendados na filial local da rede americana para alimentar os convidados durante a festa de casamento, que aconteceu no fim de semana. Um entregador foi visto carregando sacolas de comida para a sala de recepção decorada em Beauvais, deixando os convidados encantados.

No entanto, quando o noivo, que trabalha como fotógrafo, compartilhou um vídeo da celebração nas redes sociais, obtendo mais de 1,5 milhão de visualizações, eles foram alvo de críticas dos espectadores. As pessoas criticaram o casal por não servir "comida de qualidade" aos seus convidados.

Merci pour la régalade à notre mariage

Um usuário escreveu: "Dado o preço do McDonald's agora, é melhor contratar um serviço de buffet e você terá qualidade também." Outro crítico escreveu: "Eu teria ficado envergonhado no lugar deles."

No entanto, o casal, que é de Paris, França, defendeu sua decisão à mídia local. Eles disseram aos repórteres que optaram por essa escolha porque "era mais barato" e queriam uma refeição que agradasse a todos.

A noiva, que trabalha como assistente de marketing, disse ao jornal Le Parisien: "Olhamos o preço de alguns serviços de buffet, mas sou uma pessoa exigente quando se trata de comida. Tinha medo de pagar por algo que não gostaríamos. Se você vai pagar, é melhor ser algo que você goste."

Outros espectadores do TikTok defenderam o casal, insistindo que eles deveriam ter o que quisessem em seu próprio casamento. Um usuário escreveu: "Eu preferiria comer McDonald's no meu casamento do que me endividar por 25 anos por uma festa de casamento."

Outro comentou: "As pessoas que não estão felizes, estão casando com vocês?" Um terceiro acrescentou: "Finalmente, pessoas que têm o casamento que querem, sem se endividar para impressionar. Sejam felizes!"

O vídeo já recebeu mais de 54 mil curtidas e foi compartilhado com um "obrigado", marcando a filial local. "Obrigado pela gentileza em nosso casamento", escreveu o noivo.