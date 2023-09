Príncipe William escreve prefácio para livro que inspira a próxima geração de combatentes das mudanças climáticas

O Príncipe William está levando sua mensagem de conservação do meio ambiente para a próxima geração. Ele escreveu uma mensagem para um novo livro infantil que descreve suas esperanças para seu prêmio ambiental, o Earthshot Prize, que busca soluções para ajudar o planeta.

No prefácio do livro "A Handbook for Dreamers and Thinkers: Solutions to Repair Our Planet" (Um Manual para Sonhadores e Pensadores: Soluções para Restaurar Nosso Planeta), o Príncipe William destaca suas esperanças para o Earthshot Prize e explica o que o motivou a criá-lo em entrevista à People.

Ele faz uma analogia com o desafio "Moonshot" lançado pelo presidente americano John F. Kennedy nos anos 1960, que incentivou cientistas, inovadores e empresas a trabalharem juntos para levar um ser humano à Lua. William afirma que agora precisamos mirar na Terra, nosso único lar, e pensar grande para protegê-la.

Uma década

O Earthshot Prize foi criado por Prince William em 2020, iniciando uma missão de uma década para encontrar soluções para restaurar o planeta. No prefácio, ele destaca que teve a sorte de conhecer pessoas inspiradoras de todo o mundo que dedicam suas vidas a uma causa maior do que elas mesmas, encontrando novas maneiras de resolver problemas antigos.

O objetivo do livro "A Handbook for Dreamers and Thinkers" é incentivar os leitores a pensarem em como podem se tornar pessoas incríveis que contribuem para a missão vital de reparar nosso planeta. O Príncipe William espera que as histórias inspiradoras deixem os leitores "sentindo-se inspirados e otimistas", pois a ação necessária para a restauração do planeta depende de nosso esforço conjunto.

Além do Príncipe William, o livro também conta com contribuições da atriz Shailene Woodley, do apresentador Sir David Attenborough e da diplomata Christina Figueres, líder global em acordos sobre mudanças climáticas. O livro estará à venda a partir de 12 de outubro.

Earthshot Prize

Na semana passada, em Nova York (EUA), o Príncipe William anunciou os 15 finalistas que concorrem ao prêmio de US$1,2 milhão para ajudar a avançar com suas ideias inovadoras para salvar o planeta. Cinco vencedores, um de cada categoria, serão anunciados na cerimônia de premiação em 7 de novembro, em Singapura.

O Príncipe William enfatizou a importância de encontrar soluções em diferentes lugares do mundo e de colaborar com as existentes, enquanto abre novos caminhos. Singapura foi escolhida para sediar a terceira cerimônia do prêmio devido à sua inovação tecnológica e compromisso com a natureza.

O Earthshot Prize e o livro "A Handbook for Dreamers and Thinkers" representam iniciativas inspiradoras que buscam mobilizar esforços globais para enfrentar os desafios ambientais que nosso planeta enfrenta.