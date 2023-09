Nora esconde comida em sua bolsa sempre que visita a sogra e afirma: ‘Cozinha muito mal’

Uma mulher teme que sua sogra descubra sua verdadeira opinião a respeito dos “dotes culinários” dela. Segundo o relato, compartilhado no Reddit, para evitar deixar a sogra magoada com sua opinião, a mulher criou o hábito de levar um pouco de comida escondida sempre que vai visitar a família de seu marido.

Conforme o The Mirror, a mulher, que permaneceu sem se identificar, revelou que desde sempre tem problemas com o estilo de cozinha da sogra, precisando criar formas de lidar com isso ao longo dos anos.

Segundo ela, a mãe de seu companheiro é “a pior cozinheira de todos os tempos” já que “não acredita” em sal e “odeia picar” os alimentos corretamente. Por conta disso, ela e o marido precisaram desenvolver uma tática para conseguir “comer” sem magoar os sentimentos da sogra.

“Minha sogra acha que sabe cozinhar, mas é a pior cozinheira que já conheci na minha vida. Ela não coloca sal na comida porque não concorda com o uso do sal. Não tem descascadores de legumes e odeia picar qualquer alimento. Quando meu marido e eu namorávamos, ela fazia batata assada com iogurte grego, o que deixou meu marido literalmente doente”, conta a mulher.

Eles decidiram agir

Segundo a mulher, tanto seu marido quanto o padrasto dele precisaram tomar uma atitude dentro de casa e passaram a fazer suas próprias refeições, mas agora a situação fica complicada sempre que são convidados para jantar.

“Ela chegou a fazer uma lasanha com azeitonas inteiras sem caroço, e isso foi uma surpresa. Mas nunca vou superar o ‘refogado’ dela que era apenas aipo cozido com mel e molho de soja, ela não colocou mais nada! Meu marido começou a fazer suas próprias refeições quando ainda era adolescente, e o padrasto dele também faz sua própria comida”, revela.

Eles agora decidiram não permitir que a sogra faça o jantar ou refeições para eles, mas também não revelaram o verdadeiro motivo. Com isso, eles tentam redirecionar os encontros para momentos em que eles possam cozinhar ou pedir comida, mas nem sempre dá certo.

“No caso dela cozinhar, nós trazemos na bolsa algo que possamos comer e se ela nos der as sobras, jogamos fora quando chegamos em casa. Ela fica ofendida quando tentamos cozinhar porque se orgulha de sua comida, mas nós nos esquivamos dela. Estamos errados?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, eles deveriam ser sinceros com a mulher.

“Ela nunca vai melhorar até alguém dizer que ela não sabe cozinhar”, comentou uma pessoa.

“Apenas diga que não gosta da comida dela e que prefere se reunir em um restaurante”, finalizou outra.