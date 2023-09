Noiva decide envergonhar convidados que deram presentes de casamento baratos

Uma noiva viralizou no TikTok e no Reddit depois de compartilhar um vídeo criticando e envergonhando alguns convidados que compareceram ao seu casamento. O motivo: ela não gostou dos presentes enviados por eles.

Segundo a publicação do The Mirror, a publicação da noiva viralizou no TikTok depois que ela se achou no direito de expor os convidados mostrando em detalhes os presentes ou valores que eles enviaram a ela e a seu marido.

Magoada, ela até mesmo chegou a enviar um e-mail criticando alguns dos convidados que compareceram a celebração.

“O dia em que eu enviei um grande e-mail para oito pessoas que compareceram ao nosso casamento, incluindo dois padrinhos, por nos darem vale-presentes com valores baixos”, a noiva então reforça estar ciente de que será criticada por sua atitude, mas afirma ter um bom motivo para isso.

“Antes de me criticarem, sim, eles poderiam pagar por mais e sim, eu faria tudo isso de novo”, finaliza.

Ela foi criticada!

Em pouco tempo o vídeo da noiva conquistou milhares de visualizações e interações no TikTok, sendo compartilhado por uma pessoa no tópico “Wedding Shaming” do Reddit, um local dedicado para postagens com críticas e casos inusitados envolvendo casamentos.

E foi por lá que os usuários não pouparam críticas à atitude da noiva e fizeram questão de reforçar seus pontos de vista sobre a forma como ela agiu diante dos presentes.

“Eu adoraria saber se os destinatários deste e-mail gastaram somente esse valor com seu casamento ou se tinha muito mais por trás disso, como eventos, roupas e transporte. Não ficaria surpreso se isso tudo desse um valor bem mais alto”, comentou uma pessoa.

“Você só esqueceu que estar no cortejo nupcial é uma honra e que amigos verdadeiros não se importariam com o valor dos presentes”, comentou uma segunda.

Por sua vez, um terceiro comentarista explodiu: “É horrível e muita falta de etiqueta da sua parte! Tradicionalmente os convidados são convidados para compartilhar a felicidade do casal e a família serve aquilo que pode pagar como uma forma de agradecer. Os convidados podem, por sua própria vontade, trazer um presente para ajudar o casal. A maioria dos casamentos de hoje em dia têm os presentes como obrigatórios e acham que por servir uma refeição cara devem receber presentes caros”.