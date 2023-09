Mulher se recusa a nomear o filho em homenagem ao sobrinho morto e causa uma briga na família

Uma mulher está passando por momentos delicados durante a reta final de sua gravidez. Segundo ela, uma tradição familiar está impondo o nome de seu bebê e a impedindo de ter escolha própria quanto a isso.

Conforme um relato, feito por ela no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a família desconsidera sua opinião e exige que ela siga uma “estranha tradição” familiar.

Sem se identificar, a mulher conta que sua família sempre homenageou entes queridos que faleceram ao nomear os novos membros da família em sua homenagem, no entanto, ela se recusa a seguir com essa tradição principalmente por não gostar do nome do último membro da família que faleceu.

Infelizmente, o sobrinho da mulher faleceu apenas 2 dias após o nascimento, pegando todos de surpresa. Conforme a tradição, o próximo menino nascido na família deveria levar o nome do bebê, Philip, como homenagem, mas ela, que descobriu estar grávida, se recusa a seguir a tradição.

“Descobri a gravidez há alguns meses, e esperei para contar para minha família por conta do que ocorreu com o bebê da minha irmã. Ela quer que eu siga a tradição e que dê ao meu filho o nome do filho dela que faleceu, mas eu e meu marido não queremos isso. Eu imaginei que ela também não fosse querer”.

“Ainda não anunciamos, mas nós dois já sabemos que esperamos por um menino”, conta.

Ela está sendo pressionada

A mulher então conta que todos os familiares estão animados com a possibilidade dela esperar um menino para homenagear o bebê morto recentemente, no entanto ela e o marido tentaram amenizar as expectativas, mas provocaram uma grande reação.

“Meus pais e minha irmã ficaram chateados, ela foi a pior. Começou a dizer que eu não queria homenagear meu sobrinho porque ele não ‘era importante’ para mim, e eu disse que não era isso. Eu falei apenas que não queremos continuar com essa tradição”.

“Minha irmã está irritada e dizendo que sou insensível e meu marido está irritado por eles estarem nos pressionando com isso. Ele afirma que nós temos a liberdade de nomear nosso bebê da forma que quisermos, e que não devemos ser obrigados a usar um determinado nome. Minha família agora me acha uma idiota sem consideração. Eu agi errado”?

Leia também: Nora esconde comida na bolsa sempre que visita a sogra: ‘Ela cozinha muito mal’

Entre as mais de 2000 respostas a sua publicação, a mulher pode ver os diversos pontos de vista sobre sua decisão e sobre a tradição de sua família.

“Pode ser uma tradição familiar para vocês, mas não é para seu parceiro. Exigir que ele acompanhe isso é algo unilateral e egoísta”, comentou uma pessoa.

“Você e seu marido têm o direito de dar ao seu filho o nome que quiser. No entanto, sua família também tem direito de ficar magoada porque não é apenas uma tradição, mas sim uma tradição que honra as pessoas da família que já se foram”, finalizou outra.