Mãe decide processar família de adolescente que engravidou sua filha

Uma mãe ficou completamente enfurecida e decidiu tomar atitudes drásticas depois de descobrir que sua filha de 16 anos está grávida. Segundo ela, a adolescente engravidou depois de uma festa e o pai da criança, que é da mesma faixa etária, se recusou a assumir a responsabilidade.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso aconteceu durante o período de distanciamento social, mas só foi divulgado recentemente após a mãe buscar por ajuda em uma coluna de aconselhamento.

Segundo a mulher, o outro adolescente envolvido ainda se recusa a assumir a responsabilidade pela gravidez de sua filha. Além da recusa do jovem, os pais do menino também se recusam a oferecer qualquer tipo de apoio, fazendo com que ela se questione sobre a possibilidade de acionar juridicamente a família do rapaz.

Ela explicou que enquanto o menino e sua família se recusavam a ajudar na criação do filho, ela o marido e sua filha estavam lutando para criar o bebê. Tendo em vista que os pais do menino permitiram a realização da festa durante o período de isolamento social, ela acredita que eles deveriam ser responsabilizados pelo ocorrido.

“Acho que deveríamos processar a outra família, pois a responsabilidade também é deles, ou pelo menos dos pais que permitiram a festa e não supervisionaram”, conta a mãe.

Ela não sabe como agir

Seguindo com seu relato, a mãe conta que o marido não concordou com sua decisão de processar a família do rapaz, mas ela afirma que se sentiu prejudicada por conta do que aconteceu com a filha.

Apesar de ter seus sentimentos validados, a mulher foi aconselhada a não seguir com a ação judicial, uma vez que a situação só seria mais “frustrante e estressante” do que o momento atual da família.

Leia também: Mãe se recusa a nomear o filho em homenagem ao sobrinho morto e causa uma briga

No entanto, ela foi orientada a buscar por apoio psicológico para ela e para a filha, além de buscar meios para que o rapaz também seja responsabilizado por sua atitude.

“Ofereça para fazer um teste de paternidade, independente da reação dele, se ele for o pai, vai ter que pagar pensão alimentícia para a criança”.