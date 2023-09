JPMorgan concorda em pagar US$ 75 milhões para resolver processo de tráfico sexual de Jeffrey Epstein

Após uma batalha judicial de nove meses, o JPMorgan Chase pagou uma indenização de US$ 75 milhões para encerrar uma ação judicial relacionada ao tráfico sexual associado a Jeffrey Epstein, conforme relatado por Radar Online.

Este acordo vem apenas três meses depois que o banco concordou em pagar US$ 290 milhões a mais de 100 vítimas que sofreram abusos sexuais por parte de Epstein e de seus amigos influentes.

Embora o JPMorgan não tenha admitido irregularidades, expressou profundo pesar por sua conexão com o falecido Epstein. Além disso, comprometeu-se a doar US$ 30 milhões para organizações de combate ao tráfico humano e mais US$ 25,5 milhões para apoiar a aplicação da lei.

Em comunicado, o JPMorgan Chase afirmou: "Acreditamos que este acordo seja do melhor interesse de todas as partes, especialmente àquelas envolvidas na luta contra o tráfico de seres humanos e dos sobreviventes que sofreram abusos inimagináveis."

🔥🚨BREAKING NEWS: JPMorgan has been ordered to pay $75M to settle Jeffrey Epstein lawsuit with US Virgin Islands.



JPMorgan agreed to $75 million to settle a lawsuit alleging the Wall Street behemoth enabled Jeffrey Epstein’s sex-trafficking ring by ignoring red flags related… pic.twitter.com/6AxG4AA3ca — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) September 26, 2023

O banco resolveu uma ação judicial adicional movida contra Jes Staley, ex-chefe de sua divisão de banco privado, que desenvolveu um relacionamento perturbador com Epstein ao longo dos anos.

Anteriormente, as vítimas de Epstein e as Ilhas Virgens Americanas (USVI) processaram o banco com dois processos federais separados, alegando que ele fechou os olhos para as atividades do bilionário.

Epstein, suspeito de ter sido encontrado forçado em sua cela em agosto de 2019 enquanto aguardava acusações de tráfico sexual, residia em uma residência nas Ilhas Virgens Britânicas, conhecida como a infame "Ilha dos Pedófilos".

Vitória histórica

O procurador-geral Ariel M. Smith descreveu o acordo como uma "vitória histórica para os sobreviventes e para a aplicação da lei". Ele destacou a importância de os bancos detectarem e prevenirem o tráfico humano de acordo com a lei.

Como parte do acordo, o JPMorgan Chase se compromete a aprender com especialistas e sobreviventes de tráfico sexual, implementando um programa de monitoramento de transações e revisões anuais de seu programa de combate à lavagem de capitais.

Durante uma disputa judicial, o JPMorgan acusou Staley de proteger Epstein, mesmo quando os auditores do banco levantaram suspeitas sobre as quantias de contas fictícias usadas para pagar vítimas e manter a operação de tráfico. Detalhes do acordo com Staley não foram divulgados.