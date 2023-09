Homem condenado por atacar cavalos com faca e enforcar pônei com cadarço

Um homem foi condenado à prisão após esfaquear, cortar e enforcar cavalos em um campo. Luke Ward, 37 anos, causou "ferimentos graves" nos animais e até amarrou firmemente um cadarço ao redor do pescoço de um pônei de 35 anos na tentativa de enforcá-lo. Três cavalos também ficaram feridos, incluindo um que tinha um corte profundo e um longo golpe na lateral do pescoço. Um deles foi encontrado com uma laceração entre 7 e 10 cm no rosto.

Uma faca com uma lâmina de oito polegadas foi descoberta no local em Farnley, West Yorkshire (Inglaterra), e a análise forense encontrou o DNA de Ward nela. Ele, que morava em frente à fazenda na época do incidente, negou envolvimento quando foi entrevistado sobre o ocorrido, que aconteceu em julho do ano passado.

Ele foi acusado de quatro crimes de causar sofrimento desnecessário a um animal e admitiu os crimes durante uma audiência anterior no Tribunal da Coroa de Leeds. Nesta semana, ele foi condenado a 45 meses de prisão. Além disso, ele foi proibido de manter ou possuir qualquer animal pelo resto da vida.

Luke Ward, aged 37, of Upper Woodview Terrace, Beeston, Leeds LS11 6JZ To be sentenced September 🤬 Ward was due to be... Posted by Joan Smith on Sunday, August 27, 2023

O juiz Simon Phillips, que presidiu o julgamento, descreveu as ações de Ward como "sádicas" e disse que causaram angústia aos animais e a seus proprietários, que enfrentaram contas veterinárias que somavam centenas de libras. O local onde os cavalos eram mantidos também aumentou a segurança e instalou um sistema de câmeras de monitoramento no valor de mil libras.

Um dos proprietários dos animais disse que se sentiu "enojado e revoltado" com o ataque, que descreveu como "incompreensível". A policial Rachel Harrison, que investigou os crimes, disse que Ward deixou os cavalos em "dor e sofrimento significativos".

Ela afirmou: "Ward atacou esses animais indefesos e causou ferimentos graves sem nenhuma justificativa plausível para essa atitude. Ele não explicou suas ações e só podemos supor que ele sentia alguma satisfação em infligir esses ferimentos neles. Além da dor e angústia causadas aos cavalos, esses incidentes também causaram tristeza aos proprietários e preocupação compreensível na comunidade local".

Quando foi entrevistado, Ward negou os crimes e disse que havia crescido com cavalos e nunca machucaria nenhum animal, mas as evidências forenses o ligaram à cena e resultaram em sua confissão.