Homem causa indignação ao revelar que não tem relações sexuais com a esposa há mais de 10 anos

Um homem decidiu expor sua intimidade ao desabafar no X, antigo Twitter, sobre a vida sexual dele e de sua espoa, com quem é casado há mais de 15 anos.

Segundo o homem, que recebeu diversos conselhos e opiniões de outros usuários da plataforma, a decisão da esposa o fez desenvolver uma série de sentimentos inesperados em relação a ela.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem procurou um perfil dedicado a publicar confissões anônimas para contar sua história. Sem se identificar, ele revelou que não tem relações sexuais com a esposa há mais de 15 anos, fato que o deixou completamente devastado.

“Há aproximadamente 15 anos minha esposa disse que não queria mais ter relações sexuais comigo. Ela viu minha expressão devastada e de total descrença e disse que ao invés de sexo nós poderíamos fazer outras coisas em casal. Acontece que essas ‘outras coisas’ se tornaram encontros para tomar chá ou café”, revela o homem.

Algumas pessoas ofereceram conselhos

Diante da declaração do homem, milhares de pessoas passaram a interagir com a publicação que já contava com mais de 1 milhão de visualizações e 9 mil interações.

Entre os comentários, alguns usuários do X se mostraram sensibilizados com a situação do homem: “Não consigo imaginar como isso deve ser, é difícil”.

Outros usuários aproveitaram a chance para compartilhar suas próprias experiências: “Tive a mesma conversa com min há esposa há nove anos atrás, e nos últimos oito anos eu tenho uma namorada”.

“O divórcio nem sempre é a melhor ou a única opção nestes casos. Abrir o casamento é uma possibilidade, assim como a infidelidade. Obviamente, em alguns casos, isso pode ser melhor do que uma separação definitiva”, sugeriu um terceiro.

No entanto, o comentário acima causou uma série de polêmicas e deixou seguidores completamente indignados: “Se dois adultos decidem abrir o casamento, é problema deles. Um caso ilícito, porém, é outra coisa e é desrespeitoso. Se ele pode desrespeitar a esposa dessa forma, talvez seja por isso que está nessa situação”.