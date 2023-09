Hábitos alimentares de filha fazem pai pedir o divórcio

Um pai decidiu tomar uma atitude drástica em relação a sua esposa para “garantir o cuidado” com sua filha de 16 anos. Segundo ele, a menina tem alta seletividade alimentar, o que causou grandes problemas entre o casal.

Segundo seu relato, que foi feito no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, o homem se casou com sua atual companheira quando a filha tinha apenas 10 anos de idade. No entanto, seus hábitos alimentares seletivos vêm desde sempre.

“Ela sempre foi exigente com o que comer. Não come nada com aveia, tomate, alho, cogumelos, churrasco, coisas puramente salgadas ou azedas. Ela adora comida picante, doce e outras coisas nesse estilo”.

“E enganar seu paladar é bem difícil. Quando ela tinha 13 anos eu coloquei 1 dente pequeno de alho na manteiga derretida que eu estava usando para fazer queijo grelhado. Não sei como, mas ela conseguiu perceber o sabor do alho, e eu tinha experimentado antes e nem mesmo percebi. Seu paladar me surpreendeu. Depois disso ela me ignorou por 1 semana e não quis mais comer o que eu fazia para ela”, conta.

Ele decidiu tomar uma atitude

No entanto, após chegar em casa e se deparar com o jantar preparado por sua esposa, ele passou a se preocupar com a alimentação da filha.

Para o dia em questão, o jantar era composto de arroz refogado com alho, frango assado e uma salada de legumes com milho, tomate, cogumelo e espinafre. Tudo o que sua filha se recusa a comer.

Preocupado, ele perguntou o que a menina comeu em seu jantar, mas a esposa ficou na defensiva dizendo que a menina “comeu algo” e que se “estivesse com fome comeria o que tinha em casa”.

Incomodado, ele decidiu levar a filha para jantar e descobriu que a esposa estava propositalmente fazendo as refeições com alimentos que a filha não gosta.

“Ela nunca reclamou porque usa seu próprio dinheiro para comprar algo para comer, mas naquele dia ela não queria tirar dinheiro para comprar comida. Quando cheguei em casa, minha esposa ficou magoada por eu ter levado minha filha para jantar ao invés de ‘tê-la feito comer’ sua comida”, conta.

Depois de conversar com a esposa, ele decidiu colocar um ponto final no casamento: “Comecei perguntando o que ela tinha contra minha filha e eu então disse que estava me divorciando e que ela deveria procurar um advogado”, finaliza o homem.

Entre os usuários do Reddit as reações foram divididas, com alguns afirmando que ele deveria seguir com o divórcio, enquanto outros disseram que ele estava exagerando e deveria tentar entender a esposa.

“Talvez sua esposa goste da sua filha, mas não goste de ter que adaptar todas as refeições ao paladar exigente dela. Parece que você quer culpá-la por não cozinhar para uma pessoa de 16 anos que pode cozinhar sozinha”, comentou uma pessoa.

“Isso é o que eu faço pelos meus filhos, não tenho problema em separar as coisas e mudar alguns temperos. O que sua esposa fez foi desrespeitoso”, finalizou outra.