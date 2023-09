Grandes marcas saem da Rússia devido ao conflito ucraniano

A gigante cervejeira holandesa Heineken surpreendeu o mundo empresarial ao anunciar a venda de suas operações na Rússia para o grupo Arnest por um valor simbólico de apenas um euro, o equivalente a pouco mais de R$ 5. Esta decisão ousada e inusitada foi motivada pelo contínuo conflito entre Rússia e Ucrânia, que levou a marca a optar pela retirada do mercado russo.

Cerveja Heineken Foto: Christian Gertenbach/Unsplash

A Heineken já havia sinalizado sua intenção de deixar a Rússia em março de 2022, devido às tensões persistentes na região. No entanto, a venda por um euro chocou muitos observadores do mercado.

A transação resultará em um prejuízo significativo para a cervejaria, estimado em 300 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 1,5 bilhão. No entanto, como parte do acordo, a Arnest se comprometeu a manter os quase 2 mil trabalhadores locais empregados durante os próximos três anos.

Além da Heineken, outra cervejaria holandesa, a Amstel, também deixará de ser fabricada na Rússia nos próximos seis meses, como parte das repercussões do conflito Ucrânia-Rússia.

A saída da Heineken da Rússia não é um caso isolado, pois várias multinacionais decidiram abandonar o país devido às tensões regionais. O McDonald's, que estava presente na Rússia há mais de 30 anos, vendeu suas lojas para um empresário russo e criou a marca "vkusno i tochka" ("rico e pronto!").

McDonald`s Foto: Lucas van Oort/Unsplash

Outras empresas gigantes, como a Coca-Cola e a Nike, também deixaram o mercado russo após os conflitos na Ucrânia, resultando em preços mais altos para seus produtos.

De acordo com a Flipar, a saída dessas grandes marcas deixa claro o impacto significativo que as tensões geopolíticas podem ter no mundo dos negócios. A situação se agravou ainda mais com um decreto assinado pelo presidente russo, que permitiu ao governo confiscar temporariamente ativos estrangeiros no país, afetando empresas como a francesa Danone e a dinamarquesa Carlsberg.