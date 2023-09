"Feedforward": a nova abordagem nas avaliações de desempenho no trabalho

Diferentemente do feedback, que é retrospectivo, o feedforward oferece soluções construtivas voltadas para o futuro, permitindo que os funcionários cresçam, conforme explicou Karen Leal, especialista em desempenho da Insperity em Houston, Texas. Ela descreve o feedforward como o complemento do feedback.

Essa prática é equilibrada e autêntica, nem excessivamente crítica em relação aos funcionários, nem ignorando oportunidades de crescimento. Por exemplo, um gerente que oferece feedforward pode fazer sugestões sobre como lidar com um projeto de forma diferente no futuro, em vez de apontar onde o funcionário errou no passado.

Mas por que o "feedforward" está se tornando uma tendência? Segundo Leal, esse termo dá nome a um conceito familiar que pode ajudar trabalhadores e gerentes a visualizarem o que é um estado de sucesso no futuro.

Embora o conceito exista há anos, Leal observou que o feedforward pode não fazer parte da discussão de gerenciamento em todas as equipes, e muitos trabalhadores e gerentes de linha de frente podem não estar familiarizados com essa prática definida.

Patrao-e-funcionario-Jonathan-Borba

Fonte: Jonathan Borba/Pexels

Diferenças relevantes entre os termos

A diferença fundamental entre feedback e feedforward está no foco. O feedback concentra-se no passado e no presente, enquanto o feedforward olha para o futuro sem se preocupar com o que aconteceu anteriormente.

Isso ajuda a evitar que os funcionários se sintam criticados ou sobrecarregados com críticas ao seu desempenho passado.

Os funcionários podem se beneficiar do feedforward, pois isso os ajuda a visualizar seu sucesso futuro e mapear o que precisa ser feito para alcançá-lo. Além disso, torna as interações entre gerentes e funcionários menos intimidantes, proporcionando um ambiente mais positivo para o crescimento da equipe.

Embora o feedforward seja uma abordagem valiosa, ele não substitui totalmente as avaliações de desempenho ou conversas. Manter linhas de comunicação abertas é fundamental, pois o crescimento muitas vezes surge quando aprendemos com nossos erros. Portanto, é importante que os comentários construtivos continuem sendo parte do ambiente de trabalho.

Em resumo, o "feedforward" oferece uma perspectiva positiva e orientada para o futuro nas avaliações de desempenho no trabalho, promovendo o crescimento e o desenvolvimento dos funcionários de maneira construtiva, como relatado pelo New York Post.