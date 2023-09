Especialista em divórcio revela 5 sinais de alerta e o impacto das mentiras contínuas em casamentos

No mundo das relações, a decisão de se divorciar é uma das mais difíceis que alguém pode enfrentar. A advogada de divórcios Ayesha Vardag, conhecida como a 'Diva do Divórcio', com mais de duas décadas de experiência, oferece seu conhecimento sobre os sinais que podem indicar o fim de um casamento, levantado pelo The Sun.

Perda de interesse

Ayesha destaca que a perda de interesse mútuo é um sinal significativo de problemas. Quando um casal deixa de se interessar um pelo outro e não faz esforços para reconectar, o relacionamento pode estar fadado ao fracasso. Comunicação inexistente, falta de atração e desinteresse geral podem sinalizar que o casamento está sem esperança.

Crueldade e desrespeito

Outro estágio crítico ocorre quando a perda de interesse é seguida por crueldade e desrespeito contínuos. Palavras ásperas, críticas constantes e menosprezo podem minar o relacionamento. Ayesha enfatiza que, embora as pessoas possam mudar seu comportamento, há um ponto em que é necessário afastar-se de um parceiro cruel e prejudicial.

Casal-Separado-Alex-Green

Imagem: Alex Green/Pexels

AbusoAyesha adverte que o abuso, seja verbal, físico ou econômico, é uma razão legítima para abandonar um casamento. Em casos de abuso, especialmente físico, a segurança deve ser priorizada, e ajuda está disponível através de organizações como Women's Aid e Men's Advice Line. O Brasil também tem instituições de apoio.

A mentira crônica é outro fator que pode corroer um casamento. Quando um parceiro vive uma vida paralela, cheia de mentiras, isso rompe o vínculo e a confiança. Ayesha destaca que a continuidade das mentiras é insustentável e prejudicial.

Abuso de substâncias

O uso problemático de álcool ou drogas também pode minar um casamento. Ayesha ressalta que essas substâncias podem afetar o comportamento e o humor das pessoas, levando a conflitos e desgaste na relação.

Casal-Separado-Timur-Weber

Imagen: Timur Weber/Pexels

Recuperando um casamento

Ayesha Vardag enfatiza que, se um casal decidir que seu casamento vale a pena salvar, existem medidas a serem tomadas. Para questões relacionadas ao álcool, é essencial reconhecer o problema e buscar ajuda profissional. O suporte do parceiro pode ser fundamental na jornada de recuperação.

Além disso, é necessário fazer uma mudança de mentalidade. O tempo de qualidade a sós, sem a presença das crianças, é crucial para manter a conexão e o amor. Ayesha também destaca a importância da afetuosidade, do tempo em família e da intimidade sexual para fortalecer o relacionamento.

Ayesha Vardag, com sua vasta experiência, oferece insights valiosos sobre os desafios que podem surgir em um casamento. Embora o divórcio seja uma opção, seu conselho também destaca a importância de reconectar, comunicar e investir no relacionamento para evitar que ele chegue a um ponto sem retorno. Afinal, manter um casamento saudável requer esforço e dedicação de ambas as partes.