Construtor abandona trabalho e faz proposta indecente, diz cliente

Uma situação inusitada deixou uma cliente perplexa quando o construtor que ela contratou para reformar sua cozinha abandonou o trabalho no meio e fez uma proposta chocante. A história, que viralizou nas redes sociais, revela os detalhes surpreendentes desse incidente. A história foi contada no Mirror.

Três dias após iniciar o trabalho, o construtor simplesmente pegou suas ferramentas e saiu, deixando a cliente em uma situação delicada, já que o projeto estava apenas pela metade. Desconcertada com a situação, a mulher decidiu entrar em contato com o profissional para saber quando ele retornaria para concluir o trabalho.

No entanto, a resposta que ela recebeu foi chocante. O construtor, em uma troca de mensagens, fez uma proposta inadequada e explicitamente sexual à cliente, dizendo que só retornaria para terminar o trabalho se ela concordasse em se envolver em atividades sexuais com ele. Ele ainda descreveu detalhadamente o que estava buscando.

A cliente, conhecida apenas como Amy, compartilhou capturas de tela dessa troca de mensagens em um grupo do Facebook, onde a história logo se espalhou. Ela expressou sua surpresa e indignação diante da proposta do construtor, lembrando que ele tinha idade para ser seu pai.

2_Woman-stunned

Imagem: Facebook

A publicação de Amy gerou uma enxurrada de reações chocadas de outros usuários das redes sociais, que ficaram incrédulos com o comportamento do construtor. Alguns comentaram ironicamente sobre a "profissionalidade" dele, enquanto outros aconselharam a cliente a não continuar com o serviço.