Zoleka Mandela, neta de Nelson Mandela, morre aos 43 anos após batalha contra o câncer

Zoleka Mandela, neta do lendário líder sul-africano Nelson Mandela, faleceu aos 43 anos na última segunda-feira, 25/9, após uma corajosa luta contra o câncer. A notícia foi confirmada pela família de Zoleka em um comunicado compartilhado pelo porta-voz da família, Zwelabo Mandela.

Segundo o comunicado, Zoleka estava em tratamento contínuo para câncer metastático nos quadris, fígado, pulmões, pelve, cérebro e medula espinhal. Os exames recentes revelaram uma progressão significativa da doença, incluindo fibrose nos pulmões e múltiplas embolias. Ela veio a óbito cercada por amigos e familiares, com a família expressando profunda gratidão à equipe médica que a tratou.

A Fundação Nelson Mandela também emitiu um comunicado, descrevendo Zoleka como "uma incansável ativista pela saúde e justiça". O comunicado expressou condolências à família Mandela, lembrando-a como uma amada neta de Winnie Mandela e Madiba, e como uma amiga da Fundação. "O trabalho de Zoleka em conscientizar sobre a prevenção do câncer e seu compromisso em quebrar o estigma em torno da doença continuará a inspirar a todos".

Zoleka foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama aos 32 anos e entrou em remissão antes do ressurgimento da doença, no ano passado. Ela vinha recebendo tratamento para o câncer metastático na medula espinhal, fígado, quadris, pulmões e costelas, documentando sua jornada de tratamento no Instagram e lançando uma série no YouTube sob a hashtag #TerminallyFree.

Com essa série, ela buscava lembrar aos seguidores que dentro de todos nós existe o poder de lutar pela continuidade, mesmo diante do câncer terminal.

Além de seu ativismo no campo do câncer, Zoleka também era uma defensora de questões para além da doença. Após perder sua filha de 13 anos em um acidente de carro em 2010, ela se tornou uma defensora da segurança rodoviária e compartilhou abertamente suas lutas passadas com depressão e seu histórico de abuso sexual na infância.

Zoleka era neta da segunda esposa de Nelson, Winnie Mandela, e tinha apenas 10 anos quando ele foi libertado, após 27 anos de detenção, em 1990. Sua mãe, Zindzi, também faleceu em 2020, dois anos após a morte de Winnie Madikizela-Mandela, ex-esposa de Nelson.