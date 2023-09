Vídeo de arrepiar o estômago: passeio mais assustador do que qualquer montanha-russa

Um vídeo de tirar o fôlego está circulando nas redes sociais, mostrando um homem enfrentando um passeio que é descrito online como o ?mais louco de todos?. Algumas pessoas mal conseguem assistir ao vídeo, enquanto outras estão ansiosas para experimentá-lo.

No vídeo, um homem está sentado em uma cadeira de tecido aparentemente frágil, enquanto é gradualmente abaixado de uma plataforma ligada a uma estrutura metálica vermelha.

A estrutura em questão é a Ponte de Suspensão Aizhai, que conecta Chongqing a Changsha, no sudoeste da China. É a ponte de suspensão mais longa do mundo e a 13ª mais alta, estendendo-se a 336 metros acima do solo.

Embora as vistas do topo sobre o Cânion Dehang sejam espetaculares, algumas pessoas estão dispostas a pagar cerca de 150 libras para se jogar dela. O homem no vídeo opta por uma versão sentada e, depois de ser abaixado da plataforma, uma corda é solta, fazendo com que ele caia inicialmente no vale abaixo, antes de balançar em segurança para longe do chão.

O vídeo, compartilhado pelo Tiktok, mostrado no The Sun, com a legenda ?esse é o passeio MAIS LOUCO de todos?, já foi visto mais de um milhão de vezes, com algumas pessoas até mesmo com dificuldades para assisti-lo até o fim.

Alguns comentários revelam o medo das alturas, como um usuário que disse: ?Tenho tanto medo de altura que fiquei tonto olhando para a tela do meu telefone.? Outros simplesmente se recusam a considerar a ideia de experimentar o passeio, com um declarando: ?De jeito nenhum, nunca. Esses cabos parecem questionáveis.?

No entanto, outros estão mais entusiasmados com a ideia, expressando seu desejo de experimentar o passeio. Um usuário afirmou: ?Estou na próxima!? Outro escreveu: ?Adoraria tentar isso. Vai para a lista de desejos!? Outro ainda perguntou: ?Onde fica isso? Parece incrível.?

O vídeo também foi compartilhado no Instagram, onde outra pessoa comentou: ?Isso é mais assustador do que qualquer montanha-russa.?

Para os menos aventureiros, há a opção de atravessar a ponte a pé, usando uma passarela especial, que é iluminada à noite com quase 2 mil. Em 2012, o local foi palco de um festival internacional de Base Jump que contou com mais de 40 saltadores de 13 países.

Embora pareça absolutamente aterrorizante, este não é o balanço mais alto da China, pois o maior balanço do mundo foi inaugurado no Parque Nacional de Longgang, em 2020. Os amantes de aventura são puxados para trás em suas cadeiras e depois liberados sobre um penhasco de 700 metros de altura, atingindo velocidades superiores a 130 km/h.