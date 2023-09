Turista invade Palácio de Buckingham e é encontrado escondido em estábulo

Um turista de 25 anos que escalou os muros do Royal Mews no Palácio de Buckingham não conseguiu retornar e teve que se esconder em um estábulo, conforme relatado em um tribunal nesta semana.

Awad Mustafa estava em uma viagem de 10 dias pelo Reino Unido quando foi preso após supostamente invadir a residência oficial do rei nas primeiras horas de 16 de setembro, diz o Daily Mail.

Além da invasão

Ele também foi acusado de furto por tentar roubar um veículo dos estábulos equestres durante o mesmo incidente. Mustafa foi encontrado por policiais da Met Police à 1h25 do lado de fora dos estábulos, com dois passaportes, um do Equador e outro da Espanha, um iPhone, dinheiro e um carregador portátil.

Ele chegou ao Reino Unido em 7 de setembro e planejava voar para a Espanha no dia seguinte ao incidente.

A promotora Rhianne Neil disse ao Tribunal de Magistrados de Westminster: "À 1h30 de 16 de setembro, um membro do público ligou para a polícia e o informante afirmou que o suspeito já estava nos terrenos. Os policiais compareceram às 2h30 e encontraram Mustafa escondido em um canto, com um iPhone, dois passaportes, dinheiro e um carregador de bateria. Pouco depois, um carro foi encontrado no local arrombado, o porta-luvas estava aberto, mas nenhum item estava desaparecido. O réu escalou o muro, descobriu que era impossível retornar e sofreu lesões ao escalar o muro. Ele nega ter invadido o carro. Ele não tem endereço fixo no Reino Unido, chegou pouco antes deste incidente e pretendia ir para a Espanha. Ele foi encontrado com dois passaportes, espanhol e equatoriano."

A força policial da Met declarou que ele não entrou no palácio ou em seus jardins em nenhum momento.

Mustafa não se declarou culpado e teve a fiança negada em uma audiência anterior no Tribunal de Magistrados de Westminster. Ele permanece sob custódia até uma audiência adicional no mesmo tribunal, em 16 de outubro.

A juíza distrital Amanda Pilling disse antes da audiência da próxima semana: "A acusação contra você é grave e requer o consentimento do procurador-geral para ser processada. Isso levará um pouco de tempo."