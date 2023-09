Tragédia na Florida: filha de vítima arrastada por jacaré chora "dor insuportável"

Breauna Dorris, filha da mulher sem-teto cujo corpo sem vida foi encontrado nas mandíbulas de um jacaré, descreve sua dor como "insuportável" desde que soube da trágica morte de sua mãe. Autoridades identificaram Sabrina Peckham, 41 anos, como o corpo que um jacaré de quase 4,3 metros estava carregando em um canal ao longo de uma rua residencial em Largo, na semana passada.

"Para minha mãe: eu te amo mais do que eu já disse, sinto sua falta mais do que você nunca saberá, e oro para que você esteja olhando por cima de mim e de seus netos", escreveu Dorris em uma emocionante postagem no Facebook no fim de semana. "Por favor, nos proteja. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Oro para que você esteja em paz e não esteja mais sofrendo."

Dorris, de 23 anos, disse com tristeza que Peckham fazia parte da população sem-teto que vivia em uma área arborizada próxima.

Ela também rejeitou categoricamente os rumores postados nos comentários de sites de notícias de que sua mãe teria "provocado" o imenso réptil até a morte.

"As últimas 24 horas foram preenchidas com tristeza, dor insuportável para nossa família", disse Dorris.

Um transeunte a caminho de uma entrevista de emprego avistou o corpo de Peckham enquanto o jacaré arrastava os restos e alertou as autoridades. Homens do xerife do condado de Pinellas retiraram o animal e a vítima do canal.

Embora as autoridades tenham afirmado que o jacaré foi "morto humanamente", vizinhos que testemunharam o incidente disseram que os socorristas dispararam várias vezes contra o animal.

A causa da morte da mãe e avó não foi revelada. Não está claro se o jacaré a matou ou se ela já estava morta quando foi agarrada.

Peckham já havia sido presa por invadir áreas alagadas do condado em 14 de julho, cerca de 800 metros de onde seu corpo foi encontrado morto, de acordo com registros judiciais. Após se declarar sem contestação da contravenção, ela foi libertada da prisão em 8 de setembro.

Não se sabe onde ela esteve nas duas semanas que antecederam a terrível descoberta na sexta-feira. "Não importa como você veja isso, ninguém merece morrer assim", disse a filha enlutada de Peckham.

Dorris está arrecadando fundos para pagar a cremação e o enterro de sua mãe. Ela criou uma página no GoFundMe que arrecadou quase US$12 mil na data desta publicação.

"Sabrina era amada por muitos, e esperávamos muitos anos com ela", afirma a página de arrecadação de fundos. "Nossa família está desmoronando tentando lidar com essa perda. Sabrina, com apenas 41 anos e sem-teto na época, não tinha um funeral ou arranjos de morte definidos."