Sem querer, homem envia foto sensual da esposa para toda sua lista de contatos

Um momento de distração pode ter causado danos irreparáveis ao casamento de um homem. Segundo ele, por um erro uma imagem sensual de sua esposa foi compartilhada com diversos amigos e familiares.

O relato inusitado foi compartilhado pelo homem no Reddit, e publicado pelo The Mirror após viralizar na plataforma.

“Eu e minha esposa voltamos recentemente da nossa lua de mel e acabamos nos envolvendo em uma situação bem embaraçosa com as nossas fotos da viagem. Publicamos um conjunto das fotos que tiramos no Havaí em uma pasta online, e depois enviamos o link para amigos e familiares que queriam ver os registros”, começa o homem.

“A maioria eram fotos habituais de caminhadas e passeios, praia, jantar, paisagens e coisas normais, mas especiais, para nós. No entanto, fui descuidado na hora de subir as fotos e acabei subindo uma imagem muito fofa, mas sensual, da minha esposa na banheira de hidromassagem do nosso quarto de hotel”.

Ele ficou extremamente envergonhado

Segundo o homem, apesar de ser um registro em que a esposa aparece nua, apenas suas costas ficam claramente visíveis na imagem, já que ela estava posando de costas para ele enquanto admirava a paisagem.

“Foi muito embaraçoso, mas não era nenhum conteúdo explícito. Dá pra ver que ela está nua, mas é a vista das costas dela e da cintura para baixo seu corpo está submerso”, reforça o homem.

No entanto, como a publicação foi feita antes de uma nova viagem do casal, diversas pessoas acabaram vendo o registro.

“Postei a foto um dia antes de irmos acampar e passei 36 horas sem acesso à internet, quando retornei descobri a imagem e a excluí, mas quem teve acesso ao link viu o registro. Eu me desculpei com algumas pessoas da família, mas eles estão me culpando por ter publicado a imagem e dizendo que fiz isso de forma intencional”.

Se sentindo mal com a situação, o homem já tentou pedir desculpas, mas alguns familiares insistem que ele agiu de forma proposital. No entanto, os usuários do Reddit afirmam que se ele está com a consciência tranquila, então deve seguir.

“Não importa o que os outros acham, você sabe que foi um acidente e aceitou isso”, comentou uma pessoa.

“Isso parece constrangedor agora, mas aposto que vocês vão rir da situação mais para frente”, finalizou outra.