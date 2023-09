Revelação chocante: funcionária do McDonald’s compartilha segredos do café da manhã: “Eles não contam isso”

Enquanto os denunciantes do McDonald's continuam a revelar os segredos outrora guardados a sete chaves do icônico restaurante de hambúrgueres, uma nova revelação surpreendente veio à tona, detalhando como a refeição matinal da marca de fast food é preparada. E isso certamente vai deixar alguns fãs do McDonald's indignados, diz o New York Post.

"Coisas que o McDonald's não conta para vocês - vocês estão recebendo ovos dobrados que já vêm prontos", revelou uma habilidosa preparadora de hambúrgueres chamada Shay, 20 anos, para uma audiência no TikTok de mais de 238 mil espectadores.

No vídeo que se tornou viral, a especialista em comida rápida deu aos seguidores uma visão detalhada das porções matinais pré-embaladas e processadas que vêm envoltas em plástico em vez de serem feitas frescas sob encomenda.

"Suas panquecas", continuou Shay, que já alcançou a glória viral por expor os segredos dos Arcos Dourados em clipes desde então excluídos, "já vêm prontas."

"Eles só as esquentam", acrescentou ela antes de apontar a câmera para sacos brancos cheios da suposta "mistura de burrito" pré-fabricada que é usada para criar os wraps prontos para levar da lanchonete.

E os espectadores, indignados, ficaram chocados com a revelação de Shay.

"As coisas são apenas aquecidas e eles cobram de US$ 8 a US$ 9 por um combo. Todo mundo precisa parar de ir aos restaurantes", reclamou um suposto comentarista.

"Quando trabalhei lá (há 20 anos), eram ovos de verdade, feitos e dobrados lá. E também os ovos redondos. Tão triste", comentou um ex-funcionário do McDonald's, atônito.

"Meu cachorro come qualquer coisa, mas hashbrowns do McDonald's ela não acha que é comida - e eu também não", disse outro cético indignado.

A divulgação surpreendente de Shay vem após uma série recente de vazamentos surpreendentes de ex-funcionários do Big Mac online. Em agosto, o ex-chefe de cozinha executivo do McDonald's Mike Haracz deixou as redes sociais em convulsão ao revelar o "pior" momento para frequentar o restaurante. Ainda mais chocante, um cozinheiro de batatas fritas demitido da famosa lanchonete revelou a quantidade de açúcar que é despejada em seu amado chá gelado.

Os fãs desapontados ficaram abalados ao descobrir que as bebidas badaladas frequentemente são preparadas com dois sachês da doçura. "Lembro-me de ter dado um gole e quase desmaiar", comentou alguém sob a postagem surpreendente. "Era tão doce que parecia dez latas de diabetes".