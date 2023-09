Rejeição de pedido de Harry para hospedagem real no Reino Unido gera preocupações para o rei

Uma revelação surpreendente abalou a monarquia britânica, quando o pedido do príncipe Harry para ficar em uma residência real no Reino Unido foi recusado, gerando uma preocupação maior para o rei, de acordo com News.

O Palácio de Buckingham está atualmente avaliando suas opções para o futuro alojamento do príncipe Harry e Meghan Markle no Reino Unido. Isso ocorre depois que foi revelado que o filho mais novo do rei ficou sem um local para ficar durante sua breve passagem pelo país no início deste mês.

No fim de semana, veio à tona que o pedido de Harry para usar residências reais em Londres para participar do WellChild Awards, em 7 de setembro, havia sido negado. Ele subsequentemente recusou um convite para ficar com seu pai em Balmoral, no aniversário da morte da rainha.

De acordo com o Sunday Telegraph, o escritório de Harry entrou em contato com o palácio algum tempo atrás e sugeriu que ele adoraria ver seu pai e ficar com ele, mas foi informado por assessores que ele precisaria fazer um pedido formal. Não está claro se Charles sabia dessa correspondência.

Harry foi então convidado a se juntar ao rei e a Camilla na Escócia, mas após dificuldades logísticas, ele acabou ficando em um hotel por uma noite.

A situação não é apenas um novo capítulo desconfortável para Harry e sua família, em meio à contínua ruptura: o Sunday Times do Reino Unido relata que a decisão de Charles de manter seu filho como conselheiro de estado após a morte da rainha complicou ainda mais as coisas.

Nesse papel, o Duque de Sussex - um dos sete membros da família real que podem substituir o rei no caso de ele estar no exterior ou indisposto - é legalmente obrigado a ter uma base no Reino Unido.

Charles famosamente despejou o Duque e a Duquesa de Sussex de sua casa Frogmore Cottage, em Windsor, no início deste ano, após o lançamento de sua explosiva série documental na Netflix e o livro de memórias de Harry, "Spare".

Especialistas em direito constitucional afirmam que a situação do príncipe Harry é inédita e que as leis não preveem claramente um membro real escolhendo uma vida longe dos deveres reais. O Palácio de Buckingham também está preocupado com essa situação.

No domingo, foi amplamente noticiado que os assessores do palácio agora estão considerando a possibilidade de Harry e Meghan alugarem quartos no Palácio de Kensington durante futuras visitas ao Reino Unido.

No entanto, o Palácio de Buckingham rapidamente negou a sugestão, afirmando simplesmente: "Essas alegações não são verdadeiras."

Em vez disso, fontes sugeriram que é mais provável que eles recebam permissão para usar propriedades reais de forma temporária - mas apenas com aviso prévio formal.

Harry é esperado para retornar ao seu país de origem no início do próximo ano, quando seu processo contra o News Group Newspapers por suposta coleta ilegal de informações está programado para ser ouvido no tribunal.

Este novo capítulo no dilema real ocorre depois que houve questionamentos em novembro, quando o rei, em vez de remover os príncipes Andrew e Harry como conselheiros de estado, adicionou sua irmã, a princesa Anne, e seu irmão mais novo, o príncipe Edward.

A posição de Conselheiro de Estado normalmente pertence ao parceiro do soberano, seguido pelas quatro primeiras pessoas na linha de sucessão com mais de 21 anos.

É amplamente noticiado que Charles tomou a decisão em relação a Harry e Andrew após sua ascensão ao trono, na tentativa de não piorar uma situação familiar já tensa.

Entende-se que o rei mal teve contato com seu filho nos últimos meses, e os dois não se encontraram pessoalmente desde a coroação, em maio.