Rei Charles teve mais de dez amantes quando estava com Diana

Na década de 1990, a monarquia britânica foi abalada por um escândalo que ecoou pelo mundo, colocando o relacionamento extraconjugal do agora rei Charles III, então casado com a icônica princesa Diana, no centro das atenções globais. O caso com Camilla Parker Bowles ganhou manchetes em todo o mundo, mas agora, décadas depois, revelações surpreendentes mostram que a história de infidelidade do príncipe vai muito além, como mostra o El Nacional.

Descoberta pré-casamento

De acordo com a biografia de Camilla Parker Bowles escrita por Penny Junor, ?The Duchess: The Untold Story?, a princesa Diana descobriu a infidelidade de Charles duas semanas antes de seu casamento real, em 1981.

O príncipe, num gesto que pode ser considerado um último adeus, presenteou mais de dez mulheres com luxuosas pulseiras, incluindo suas amantes. Entre elas estava Camilla Parker Bowles, cuja pulseira foi encontrada pela futura princesa, desencadeando um drama público.

No entanto, Diana não sabia na época que Camilla era apenas uma das muitas mulheres com quem Charles se relacionava às escondidas.

A confissão de Diana veio à tona por meio de um amigo próximo, Roberto Devorik, que revelou que a princesa chorou enquanto contava que Charles lhe dissera: ?Todos os príncipes de Gales devem ter um amante?. Diana estava determinada a encerrar esse farsesco casamento e chegou até a falar com a Rainha Elizabeth II sobre a situação, mas a monarca não deu ouvidos, acreditando que a princesa estava exagerando sobre o relacionamento de Charles e Camilla.

Os anos passaram, os rumores de infidelidade persistiram, e a tensão no casamento de Diana e Charles aumentou. Finalmente, em dezembro de 1992, o primeiro-ministro John Major anunciou perante a Câmara dos Comuns que o casal real havia se separado, embora tenham concordado em não se divorciar.

No entanto, o golpe final para Diana veio quando Charles admitiu publicamente sua infidelidade em uma entrevista na televisão, marcando o rompimento definitivo do relacionamento e o fim do casamento real.

Diana e Camilla adotaram abordagens diferentes diante da infidelidade de Charles. Enquanto a princesa desafiou os costumes e expôs a traição do marido, Camilla preferiu manter um perfil discreto, tolerando os casos do atual marido, priorizando seu papel monárquico acima de tudo.