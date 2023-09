Primeira transgênero eleita em Estado americano teme sofrer consequências de nova lei

Olivia Hill, uma veterana da Operação Tempestade no Deserto, de 57 anos, e mãe divorciada de dois filhos, quebrou barreiras neste mês ao conquistar um assento no Conselho Metropolitano de Nashville (equivalente à câmara dos vereadores dos municípios brasileiros). No entanto, ela teme que possa ser alvo de uma nova lei estadual aprovada em julho, que determina que ?o sexo biológico imutável de uma pessoa é determinado pela anatomia e genética existentes no momento do nascimento.?

Embora a lei não especifique qual banheiro os cidadãos transgêneros devem usar, Hill expressou preocupações de que ela possa ser forçada a usar os banheiros masculinos, especialmente nos prédios do conselho onde trabalhará.

Além disso, Hill teme as possíveis consequências legais. Ela afirmou: ?Se eu for parada por não parar em um sinal de pare, ou algo simples assim, e apresentar minha carteira de motorista a um policial, e ele perguntar se tudo no documento está correto… se eu disser 'sim', eu teria fornecido uma identificação falsa - o que é um crime grave.?

A lei, conhecida como Projeto de Lei do Senado 1440/Projeto de Lei da Câmara 239, entrou em vigor em 1º de julho e é um documento breve.? Apesar das preocupações, Hill afirmou que foi bem recebida pelos membros do Conselho, incluindo alguns que disseram que a apoiariam caso a questão do banheiro surgisse. A veterana da Marinha deixou claro que não permitirá que o medo de discriminação a impeça de cumprir o trabalho para o qual foi eleita.

Ela declarou: ?Sou encanadora, montadora de tubulações, soldadora, mecânica, especialista em engenharia. Sou meio nerd quando se trata disso, e essas são as coisas que me animam. Candidatei-me como uma pessoa qualificada para sentar à mesa. Aconteceu que sou a primeira pessoa trans.?