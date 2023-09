Nunca é tarde para amar: Hulk Hogan, lenda da WWE, se casa pela terceira vez aos 70 anos

O atleta aposentado americano Terry Gene Bollea, mais conhecido pelo nome do ringue, Hulk Hogan, se casou com a noiva Sky Daily em uma cerimônia íntima na Flórida na sexta-feira, informou o TMZ. O casal teve um casamento na igreja que foi descrito como íntimo e contou com a presença apenas de familiares e amigos próximos. No entanto, a filha do Sr. Hulk, Brooke, 35, não compareceu ao casamento.

É o terceiro casamento da lenda!

Nas fotos obtidas pelo veículo, ele foi visto vestindo um smoking preto simples e uma versão preta de sua bandana de cabeça, enquanto a Sra. Daily, 45, usava um vestido sem alças branco brilhante com decote em coração e cauda de renda.

O homem de 70 anos e Sky Daily, instrutora de ioga e contadora, estavam noivos desde julho. Ele a pediu em casamento com um anel de noivado de diamante de ‘seis quilates’ no valor de US$ 100 mil em um restaurante em Tampa, Flórida.

Notavelmente, ele começou a namorar a Sra. Daily depois que seu divórcio de sua segunda esposa, Jennifer McDaniel, foi finalizado há quase um ano. O casal foi visto pela primeira vez junto nos bastidores durante o show do cantor americano Bret Michael em 26 de fevereiro de 2022.

Desde que começaram a namorar, o lutador compartilhou abertamente seu relacionamento nas redes sociais, dando um vislumbre de suas vidas.

Em março do ano passado, ele twittou que a mulher com quem ele era fotografado era sua nova parceira.

“Ei, Maníacos, só para constar, as postagens no Facebook e no Instagram são minhas e da minha namorada Sky, estou oficialmente divorciado, desculpe, pensei que todo mundo já soubesse, amo meu Maniacs4Life”, disse ele no Twitter.

O casamento anterior do Sr. Hogan com Jennifer McDaniel durou de 2010 a 2021, e antes disso, ele foi casado com sua primeira esposa, Linda Hogan, de 1983 a 2009. Ele tem dois filhos de seu casamento de 26 anos com a primeira esposa.

Enquanto isso, Sky Daily, também divorciada duas vezes, tem uma menina de nove anos e meninos de 14 e 16 anos.

Hogan é amplamente considerado a estrela do wrestling mais reconhecida em todo o mundo e o lutador mais popular da década de 1980, bem como um dos maiores profissionais de todos os tempos.